Информация о перечне работ по сохранению достопримечательного места местного (муниципального) значения «Лунк яун той»

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Информация о перечне работ по сохранению достопримечательного места местного (муниципального) значения «Лунк яун той»

Перечень работ по сохранению достопримечательного места местного (муниципального) значения «Лунк яун той», предусмотренных действующим законодательством и проводимых Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрацией Сургутского района.

Законодательством предусмотрены следующие мероприятия по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения – достопримечательного места «Лунк яун той»:

Вид мероприятий

Ссылка на статью нормативно-правового акта

Ответственный

1

2

3

4

1

Осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объекта

Статья 9.2. Федерального закона от 25.06.2002    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия -Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2

Принятие решений об изменении категории историко-культурного значения объекта

3

Определение порядка принятия решения о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

4

Принятие решения о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения или об отказе во включении объекта в указанный реестр

5

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований

Статья 9.3. Федерального закона от 25.06.2002    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Орган местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия - Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района

 

6

Государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

7

Определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения

8

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов

9

Установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места местного (муниципального) значения, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места местного (муниципального) значения

Подпункт 3 пункта 3 статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.2002     № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

 

Служба государственной охраны объектов культурного наследия

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Пт, 02/14/2020 - 14:50

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