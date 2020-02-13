Информация о перечне работ по сохранению достопримечательного места местного (муниципального) значения «Лунк яун той»

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Перечень работ по сохранению достопримечательного места местного (муниципального) значения «Лунк яун той», предусмотренных действующим законодательством и проводимых Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрацией Сургутского района.
Законодательством предусмотрены следующие мероприятия по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения – достопримечательного места «Лунк яун той»:
|
№
|
Вид мероприятий
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Ссылка на статью нормативно-правового акта
|
Ответственный
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объекта
|
Статья 9.2. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
|
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия -Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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2
|
Принятие решений об изменении категории историко-культурного значения объекта
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3
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Определение порядка принятия решения о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
|
4
|
Принятие решения о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения или об отказе во включении объекта в указанный реестр
|
5
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Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований
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Статья 9.3. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
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Орган местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия - Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
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6
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Государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
|
7
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Определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения
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8
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Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов
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9
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Установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места местного (муниципального) значения, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места местного (муниципального) значения
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Подпункт 3 пункта 3 статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Служба государственной охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры