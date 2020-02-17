20 февраля в Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева состоится литературная встреча с поэтом Павлом Черкашиным.

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Встреча пройдет на открывшейся недавно выставке Геннадия Райшева «По мотивам «Илиады» и «Одиссеи» Гомера» в рамках проекта «Диалоги».
На диалог с Гомером и Райшевым приглашен югорский поэт, писатель, журналист, заслуженный деятель культуры Павел Черкашин. Он представит сборник стихов «Пена Эгейского моря», изданный в 2015 году и посвященный теме Эллады.
Участниками литературной встречи станут также студенты Центра искусств для одаренных детей Севера под руководством преподавателя, заслуженного работника культуры РФ А.В. Конева. В исполнении учащихся прозвучат отрывки из «Одиссеи» Гомера. Встреча состоится 20 февраля 2020 в 16.00 ч.
Марина Логинова,
«Государственный художественный музей»
Филиал «Галерея - Мастерская художника Г.С. Райшева»