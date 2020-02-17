В городе Белоярском состоялся районный вебинар «Вяжем для души»

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16 февраля в городе Белоярском в Этнокультурном центре «Нуви ат» («Белая ночь») состоялся районный вебинар по вязанию. Мероприятие состоялось благодаря совместной работе с городским отделением общественной организации «Спасение Югры».
Работу вебинара торжественно открыли директор Этнокультурного центра «Нуви ат» Зинаида Каксина и председатель Белоярского отделения общественной организации «Спасение Югры» Ирина Фирсова.
Модераторами вебинара через онлайн-транслирование были общественники ОО «Спасение Югры» Зинаида Кузьменко и Анастасия Вежновец.
Участниками творческой мастерской стали мастера из сел Ванзевата, Полновата, Паштор, Тугиян и Казыма. Они прослушали лекцию «История варежек».
Творческая площадка подразделялась на следующие этапы: мастер-класс Людмилы Костиной «Узорное вязание, использование авторских разработок». Для этого мастера вязание всегда было, есть и на сегодняшний день остаётся самым любимым занятием. Вещи, связанные руками Людмилы Николаевны, знают многие рукодельницы. Уже много лет она вяжет традиционные хантыйские чулки – севум вей, носки, варежки, шапки, шарфы, сумки, чехлы, платья, халаты – щашкан сахи, дополненные авторскими орнаментами. Её изделия пользуются большим спросом. Людмила Николаевна на мастер-классе более подробно рассказала об узорном вязании.
На мастер-классе «Анатомические способы вязания варежек разным способом» были представлены работы «Народного мастера России» Ираиды Неттиной. Они поражают многообразием всевозможных приёмов, знанием тончайших и сложных техник, изобретательностью. Её вязаным изделиям присущи общие композиционные и стилистические приёмы построения, неповторимая красота, в которых отражается быт малочисленного северного народа ханты с присущей ему любовью к прекрасному. Изделия народного мастера – часть традиционной культуры народов Югры.
На мастер-классе «Разновидности вязания хантыйских резинок» опытная мастерица из села Полновата Ольга Сайнахова рассказала и показала различные способы вязания традиционной резинки для чулок и варежек. Её вязаные изделия выставляются на различных конкурсах и фестивалях. Творческую эстафету подхватывают её дочери и внучки.
До сегодняшних дней мастерицы сохранили различные приёмы вывязывания хантыйской резинки. Ключевые моменты – осуществление наборного края, провязывание лицевой, изнаночной петель, накидов, варианты с провязыванием петель вместе или перекрещиванием, а также закрытие полотна. На основе этих простых приёмов возникло огромное разнообразие используемых техник вязания хантыйской резинки. Комбинация из лицевых и изнаночных петель, так называемое «теневое вязание», создаёт удивительную картину вязания резинки «Полноватской» для традиционных чулок – севум веев, варежек и т.д.
Жительница города Белоярского Татьяна Тарасова провела мастер-класс «Ручное прядение – овечья шерсть в вязании». В пространстве творческого проекта «Вяжем для души» мы знакомимся с традиционными технологиями – это ручное прядение веретеном, работа с овечьей шерстью.
Молодая мастерица Зинаида Кузьменко научила всех желающих вязанию индийского клина на варежки. Она рассказала и показала, как можно более простым способом связать красивые и удобные варежки.
Ирина ФИРСОВА,
г. Белоярский