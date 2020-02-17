Николай Цуканов и Наталья Комарова вручили юбилейные медали ветеранам

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Рабочий визит в Березово полномочный представитель президента РФ по УФО и губернатор Югры начали с возложения цветов к мемориалу Памяти.
Почтив погибших героев, чьи имена высечены на камне, Николай Цуканов и Наталья Комарова посетили тружениц тыла Марию Иванову и Суну Астахову. Судьбы этих женщин – история страны, пережившей войну. В юном возрасте на их долю выпали все тяготы трудового тыла – тяжелая работа, голод, лишения.
Мария Павловна родилась 22 августа 1925 года в деревне Югояр Тюменской области. В Березово приехала в 1958 году. Работала на кирпичном заводе, затем перешла в промкомбинат учеником мастера по пошиву мужской одежды. После 6 месяцев успешной работы Марию Павловну перевели на должность мастера. В этой должности она проработала 20 лет. В 1978 году ушла на пенсию. Награждена медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для Победы», юбилейными медалями.
Суна Рамазановна родилась 9 января 1925 года селе Джаба в Дагестане. В 1964 году переехала в пгт. Берёзово. Работала на рыбокомбинате кассиром бани, вахтером общежития. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.
В свои 94 и 95 лет женщины полны жизненных сил, делятся своим опытом и энергией с детьми и внуками, с нетерпением ждут встречи 75-летия Победы. Этот праздник они считают главным не только для тех, кто пережил годы войны, но для каждого россиянина.
Полпред и губернатор Югры поздравили ветеранов и по поручению президента России вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».
Еще 11 наград они вручат ветеранам, живущим в Березово, на тожественном мероприятии, которое состоится в администрации района. Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получат Балин Василий Васильевич, Ахтямова Закабяну, Башмаков Игорь Николаевич, Белевцева Матрена Степановна, Лызлова Капиталина Тимофеевна, Семяшкин Кирилл Егорович, Черемных Анна Ивановна, Зубкова Валентина Самуиловна, Маслакова Галина Филипповна, Хабибулина Наталья Нарухановна, Эрднеева Софья Убушуевна.
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/nikolay-tsukanov-i-natalya-komarova-vruchili-yubileynye-meda/