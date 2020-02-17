В Югре совершенствуют систему государственной поддержки коренных малочисленных народов

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В Югре начал работу приоритетный проект «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Руководителем проекта является депутат окружной Думы, представитель Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера думы Югры Александр Новьюхов. На встрече с журналистами он рассказал о ходе реализации данного проекта.
Как отметил парламентарий, сегодня в системе управления государственной власти нет отдельного полномочного органа, отвечающего за реализацию программ, направленных на улучшение качества жизни коренных народов Югры. За меры господдержки этой категории граждан отвечают несколько профильных департаментов. Александр Новьюхов сказал:
– К сожалению, мы видим, что отдельные департаменты не в состоянии эффективно реализовывать и исполнять те полномочия, которые на них возложены. Их очень много, порядка семи направлений, большинство из них входят в систему национальных проектов, поэтому многие столкнулись с проблемой эффективности принятия решений в отношении коренных народов, как отдельной категории граждан. Она сегодня определена в отдельные параметры, поэтому здесь очень важно, чтобы они могли быть максимально интегрированы в систему госпрограмм. Должны быть особые элементы государственного управления, учитывая труднодоступность, отдалённость проживания, малочисленность народов, ведение традиционной хозяйственной деятельности. Здесь важно – увеличить финансовую составляющую государственных мер поддержки.
По словам депутата окружной Думы, срок реализации проекта – три года. В рамках технического задания в течение 2020 года все нормативно-правовые документы, касающиеся коренных малочисленных народов Югры, будут приведены в единое правовое поле. Также будет проведена инвентаризация госпрограмм. Предварительно, финансирование проекта составит более 430 миллионов рублей.
Людмила Теткина