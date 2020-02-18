Открытие выставки детских и юношеских работ «Легенды Торум Маа»

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В 2020 году Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в пятый раз объявил прием работ для всех желающих принять участие в Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа».
21 февраля в 15:00 открытие выставки призовых работ детского и юношеского творчества конкурсов 2012-2018 годов. Авторы работ – юные художники от 7 до 25 лет из городов Пыть-Ях, Лянтор, Мегион, Сургут, Ханты-Мансийск, поселков Новоаганск Нижневартовского района, Андра Октябрьского района, Казым Белоярского района, Шугур Кондинского района.
Экспозиция выставки – это художественный образ этнической культуры обских угров, запечатленный юными участниками конкурса в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Это иллюстрации к устному народному творчеству, сцены жизни, моменты традиционных праздников и обрядов, фотографии событий, встреч, среды – все, что впечатлило, вызвав желание сохранить мгновение.
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