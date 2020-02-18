Открытие выставки детских и юношеских работ «Легенды Торум Маа»

  • Русский
Открытие выставки детских и юношеских работ «Легенды Торум Маа»

В 2020 году Этнографический музей  под открытым небом «Торум Маа» в пятый раз объявил прием работ для всех желающих принять участие в Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа».  

 

21 февраля в 15:00 открытие выставки призовых работ детского и юношеского творчества конкурсов 2012-2018 годов. Авторы работ – юные художники от 7 до 25 лет из городов Пыть-Ях, Лянтор, Мегион, Сургут, Ханты-Мансийск, поселков Новоаганск Нижневартовского района, Андра Октябрьского района, Казым Белоярского района, Шугур Кондинского района.  

 

Экспозиция выставки – это художественный образ этнической культуры обских угров, запечатленный  юными участниками конкурса в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

 

Это иллюстрации к устному народному творчеству, сцены жизни, моменты традиционных праздников и  обрядов, фотографии событий, встреч, среды – все, что впечатлило, вызвав желание сохранить мгновение.

 

Информация в социальных сетях сайтах:
vk.com/torummaafacebook.com/torummaaok.ru/muzey.torummaa

 

Втр, 02/18/2020 - 09:36

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 