В ЮГУ состоялась встреча с Генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге Ричардом Дьюэллом

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17 февраля в Ханты-Мансийске состоялась встреча Генерального консула Великобритании в г. Екатеринбург господина Ричарда Дьюэлла с руководством Югорского государственного университета. Эта встреча связана с открытием в окружной столице международного российско-британского полевого курса для молодых ученых «Арктические междисциплинарные исследования - ARCTIS2020». Организатором курса выступил Югорский государственный университет.
В полевом курсе примут участие более 30 участников из Великобритании и России. Основная цель его проведения – это создание для молодых учёных новых связей, а также возможности для дальнейшей совместной работы в области исследования в таких направлениях, как гидрология, криосфера, атмосфера, наземные экосистемы, социология и культура.
По словам Генерального консула Ричарда Дьюэлла, данный полевой курс считается подготовкой к конференции, которая будет проходить под эгидой ООН в ноябре этого года в городе Глазго Великобритании и будет посвящена изменению климата.
– Данный полевой курс – это прекрасная платформа, которая создаёт возможности для молодых учёных для развития научной карьеры и совместной работы, сопряженной с такими глобальными вызовами, как изменение климата. Мы считаем, очень важно, что между Великобританией и Россией есть возможность обсуждения этих проблем.
Программа «ARCTIS2020» рассчитана для 18 учёных из Великобритании и 20 молодых учёных из России, представляющих разные университеты и научные организации. Эта программа объединила вместе аспирантов, учёных, кандидатов наук.
В первый день проведения «Арктических междисциплинарных исследований - ARCTIS2020» молодые учёные и аспиранты расскажут о себе, о своей научной работе. На второй день они поделятся на две группы, одна из которых будет работать в Югорском университете, а вторая группа отправится на научно-полевую станцию «Мухрино», где они проведут исследование снежного покрова. Затем они будут работать над проектами по различным направлениям. Полевой курс завершится проведением круглого стола на тему «Устойчивое развитие природных экосистем и сообществ Арктики для выявления точек соприкосновения и стратегией коммуникаций по общим проблемам» с участием представителей коренных малочисленных народов Севера Югры и региональной власти, а также защитой тематических междисциплинарных проектов 21 февраля.
Валентина Узель