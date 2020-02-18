Мастерицы в Белоярском поделились секретами работы с мехом

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Работа с мехом – одна из самых интересных и сложных направлений в творчестве. Не каждый рискнет в этой технике заниматься, но есть любители, которые без этого занятия не могут жить.
В основном в меховой технике работают мастерицы, проживающие в селе Казыме, деревнях Нумто и Юильске. Жительница деревни Нумто Людмила Лозямова любит шить бурки, кисы и зимнюю меховую одежду.
Недавно в Белоярском прошло занятие по технологии работы с мехом по теме «Выделка шкур в домашних условиях, секреты пошива», которое провела Людмила Лозямова, она поделилась секретом кройки и пошива вещей из меха.
А также «Народный мастер России» Надежда Гришкина из деревни Тугияны подробно рассказала об инструментах, используемых при обработке меха.
Ирина Фирсова рассказала о значении меха в быту народов ханты, а также показала и рассказала гостям, что такое меховая мозаика.
Ирина ФИРСОВА,
г. Белоярский