Мастерицы в Белоярском поделились секретами работы с мехом

  • Русский
Мастерицы в Белоярском поделились секретами работы с мехом
фото предоставила Ирина Фирсовафото предоставила Ирина Фирсова
фото предоставила Ирина Фирсова

Работа с мехом – одна из самых интересных и сложных направлений в творчестве. Не каждый рискнет в этой технике заниматься, но есть любители, которые без этого занятия не могут жить.

В основном в меховой технике работают мастерицы, проживающие в селе Казыме, деревнях Нумто и Юильске. Жительница деревни Нумто Людмила Лозямова любит шить бурки, кисы и зимнюю меховую одежду. 


Недавно в Белоярском прошло занятие по технологии работы с мехом по теме «Выделка шкур в домашних условиях, секреты пошива», которое провела Людмила Лозямова, она поделилась секретом кройки и пошива вещей из меха.

А также «Народный мастер России» Надежда Гришкина из деревни Тугияны подробно рассказала об инструментах, используемых при обработке меха.

Ирина Фирсова рассказала о значении меха в быту народов ханты, а также показала и рассказала гостям, что такое меховая мозаика.

 

Ирина ФИРСОВА,

г. Белоярский

фото предоставила Ирина Фирсовафото предоставила Ирина Фирсова
фото предоставила Ирина Фирсова
фото предоставила Ирина Фирсовафото предоставила Ирина Фирсова
фото предоставила Ирина Фирсова
Втр, 02/18/2020 - 15:05

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 