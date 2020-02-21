Голосуй за победителей конкурсов микрофильмов, фотографий, рисунков и комиксов XVIII МФКД «Дух огня»!

- Русский
Третий, заключительный, этап открытых конкурсов микрофильмов и фотографий, международного конкурса комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» и окружного конкурса детского рисунка «Мир глазами детей» XVIII МФКД «Дух огня» стартовал 18 февраля.
Он продлится до 25 февраля.
Допущенные микрофильмы, фотографии, комиксы и рисунки размещены на официальном сайте МФКД «Дух огня» www.ugrafest.ru для проведения интернет-голосования.
Отметим, что некоторые присланные на конкурсы работы не соответствовали условиям конкурса. Например, хронометраж микрофильма превышал заявленное время.
Чтобы посмотреть минидебюты, фотографии (серии фоторабот), комиксы, рисунки, необходимо пройти по ссылкам:
http://ugrafest.ru/contests/competition_of_microfilms/
http://ugrafest.ru/contests/konkurs-fotografiy/
http://ugrafest.ru/contests/mezhdunarodnyy-konkurs-komiksov/
http://ugrafest.ru/contests/okruzhnoy-konkurs-detskogo-risunka/
Для интернет-голосования достаточно перейти в раздел «Конкурсы», затем «Интернет-голосование». На листе голосования сначала выбрать понравившиеся работы. Не забудьте нажать «отправить»!
http://ugrafest.ru/contests/vote/
Победителю международного конкурса комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» по решению экспертного жюри вручается сертификат на прохождение мастер-класса в «Цехе анимации» Большого Фестиваля мультфильмов в марте 2020 года в Москве.
Награждение победителей конкурсов микрофильмов и фотографий пройдет на церемонии открытия фестиваля «Дух огня» 6 марта.
Медиацентр КТЦ "Югра-Классик"