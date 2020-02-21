Голосуй за победителей конкурсов микрофильмов, фотографий, рисунков и комиксов XVIII МФКД «Дух огня»!

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Голосуй за победителей конкурсов микрофильмов, фотографий, рисунков и комиксов XVIII МФКД «Дух огня»!

Третий, заключительный, этап открытых конкурсов микрофильмов и фотографий, международного конкурса комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» и окружного конкурса детского рисунка «Мир глазами детей» XVIII МФКД «Дух огня» стартовал 18 февраля.

 

Он продлится до 25 февраля.

 

Допущенные микрофильмы, фотографии, комиксы и рисунки размещены на официальном сайте МФКД «Дух огня» www.ugrafest.ru для проведения интернет-голосования.

Отметим, что некоторые присланные на конкурсы работы не соответствовали условиям конкурса. Например, хронометраж микрофильма превышал заявленное время.

 

Чтобы посмотреть минидебюты, фотографии (серии фоторабот), комиксы, рисунки, необходимо пройти по ссылкам: 

 

http://ugrafest.ru/contests/competition_of_microfilms/ 

http://ugrafest.ru/contests/konkurs-fotografiy/

http://ugrafest.ru/contests/mezhdunarodnyy-konkurs-komiksov/

http://ugrafest.ru/contests/okruzhnoy-konkurs-detskogo-risunka/

 

Для интернет-голосования достаточно перейти в раздел «Конкурсы», затем «Интернет-голосование». На листе голосования сначала выбрать понравившиеся работы. Не забудьте нажать «отправить»! 

http://ugrafest.ru/contests/vote/

 

Победителю международного конкурса комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» по решению экспертного жюри вручается сертификат на прохождение мастер-класса в «Цехе анимации» Большого Фестиваля мультфильмов в марте 2020 года в Москве.

 

Награждение победителей конкурсов микрофильмов и фотографий пройдет на церемонии открытия фестиваля «Дух огня» 6 марта.

 

Медиацентр КТЦ "Югра-Классик"

Ср, 02/19/2020 - 09:51

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