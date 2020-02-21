В Ханты-Мансийском автономном округе начались школьные этапы конкурса «Живая классика»

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В Ханты-Мансийском автономном округе начались школьные этапы конкурса «Живая классика»

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» стартовал. Сотни тысяч участников по всей стране читают наизусть отрывки из любимых прозаических произведений. Первые этапы конкурса проходят в стенах школ. Известные сюжеты популярных произведений, благодаря выступлениям участников, звучат по-новому. А малоизвестные произведения обретают популярность среди слушателей и зрителей проекта.

 

Школьные этапы конкурса похожи на большой флешмоб. В течение февраля чтение вслух становится повсеместным увлечением. Не только школьники в России, но и в других странах, участвующих в проекте, определяются с выбором произведения и выходят на публику, чтобы посоревноваться в искусстве декламации. Победа в школьном этапе дает право трем лучшим участникам выйти на муниципальный уровень и показать свои навыки и талант чтеца соперникам из других школ.

 

«Нужно помнить о том, что "Живая классика" – это ещё и конкурс читателей, одна из ключевых задач проекта – расширение читательского кругозора школьников, – отмечает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Очень важно не только хорошо прочитать вслух, но и выбрать произведение и отрывок, которыми действительно хочется поделиться, заинтересовать книгой зрителей».

 

В этом году в 30 регионах России во время регионального финала конкурса пройдут прослушивания в один из ведущих театральных вузов страны – Театральный институт имени Бориса Щукина в Москве. Какие именно регионы буду принимать педагогов из театрального института, определит голосование на сайте проекта «Живая классика» по ссылке https://youngreaders.ru/vote. Проголосовать за свой регион может любой зарегистрировавшийся на сайте пользователь, участник или болельщик конкурса, до 21 февраля. Принять участие в прослушиваниях смогут чтецы-старшеклассники, отобранные жюри в том числе и во время школьного этапа. Лучшие чтецы, отмеченные педагогами театрального института, получат возможность пройти сразу на второй этап вступительных испытаний.

«Живая классика» раскрывает таланты, учит эмпатии и глубине. Литература для школьников становится больше, чем школьный предмет, выходит за границы учебника и класса, - комментирует директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова. – Конкурс учит нас и наших детей той самой функциональной грамотности – пониманию того, как использовать школьные знания в реальной жизни».

 

Без победы на школьном и муниципальном этапе невозможно принять участие в региональном финале, победители которого получают путевки на специальную смену «Живая классика» в МДЦ «Артек». Помимо основного конкурса в течение года проходит конкурс чтецких баттлов «Живая классика 365», так что у любого участника, не прошедшего школьный этап, всегда есть шанс на победу.

 

Подробная информация о проекте доступна на сайте https://youngreaders.ru/. Генеральный спонсор конкурса – ГК «Просвещение», генеральный партнер – компания «Норникель». В этом году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 

Участие в конкурсе бесплатное.

 

Ксения Юринова

Пресс-секретарь Фонда "Живая классика"

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youngreaders.ru

Ср, 02/19/2020 - 09:55

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