В Ханты-Мансийском автономном округе начались школьные этапы конкурса «Живая классика»

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Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» стартовал. Сотни тысяч участников по всей стране читают наизусть отрывки из любимых прозаических произведений. Первые этапы конкурса проходят в стенах школ. Известные сюжеты популярных произведений, благодаря выступлениям участников, звучат по-новому. А малоизвестные произведения обретают популярность среди слушателей и зрителей проекта.
Школьные этапы конкурса похожи на большой флешмоб. В течение февраля чтение вслух становится повсеместным увлечением. Не только школьники в России, но и в других странах, участвующих в проекте, определяются с выбором произведения и выходят на публику, чтобы посоревноваться в искусстве декламации. Победа в школьном этапе дает право трем лучшим участникам выйти на муниципальный уровень и показать свои навыки и талант чтеца соперникам из других школ.
«Нужно помнить о том, что "Живая классика" – это ещё и конкурс читателей, одна из ключевых задач проекта – расширение читательского кругозора школьников, – отмечает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Очень важно не только хорошо прочитать вслух, но и выбрать произведение и отрывок, которыми действительно хочется поделиться, заинтересовать книгой зрителей».
В этом году в 30 регионах России во время регионального финала конкурса пройдут прослушивания в один из ведущих театральных вузов страны – Театральный институт имени Бориса Щукина в Москве. Какие именно регионы буду принимать педагогов из театрального института, определит голосование на сайте проекта «Живая классика» по ссылке https://youngreaders.ru/vote. Проголосовать за свой регион может любой зарегистрировавшийся на сайте пользователь, участник или болельщик конкурса, до 21 февраля. Принять участие в прослушиваниях смогут чтецы-старшеклассники, отобранные жюри в том числе и во время школьного этапа. Лучшие чтецы, отмеченные педагогами театрального института, получат возможность пройти сразу на второй этап вступительных испытаний.
«Живая классика» раскрывает таланты, учит эмпатии и глубине. Литература для школьников становится больше, чем школьный предмет, выходит за границы учебника и класса, - комментирует директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова. – Конкурс учит нас и наших детей той самой функциональной грамотности – пониманию того, как использовать школьные знания в реальной жизни».
Без победы на школьном и муниципальном этапе невозможно принять участие в региональном финале, победители которого получают путевки на специальную смену «Живая классика» в МДЦ «Артек». Помимо основного конкурса в течение года проходит конкурс чтецких баттлов «Живая классика 365», так что у любого участника, не прошедшего школьный этап, всегда есть шанс на победу.
Подробная информация о проекте доступна на сайте https://youngreaders.ru/. Генеральный спонсор конкурса – ГК «Просвещение», генеральный партнер – компания «Норникель». В этом году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Участие в конкурсе бесплатное.
Ксения Юринова
Пресс-секретарь Фонда "Живая классика"
+7 (960) 242-55-41
youngreaders.ru