Вышел сборник стихов самобытных авторов из народа ханты «Ханты мирэм арат» / «Мелодия хантыйского слова»

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21 февраля 2020 года в 17:00 в г. Ханты-Мансийске в Государственной библиотеке Югры (ул. Мира, д. 2, 1 этаж, конференц-зал) состоится презентация литературного сборника самобытных авторов из народа ханты «Ханты мирэм арат» / «Мелодия хантыйского слова».
2019 год Генеральной Ассамблеей ООН был провозглашён Международным годом языков коренных народов мира. На сегодняшний день, к сожалению, хантыйский язык находится на грани исчезновения, поэтому нам необходимо делать всё возможное, чтобы этого не случилось. Именно поэтому для поддержки самобытных авторов и родилась идея создания данного сборника.
В книгу «Ханты мирэм арат» / «Мелодия хантыйского слова» вошли произведения 20 самобытных авторов из Берёзовского, Белоярского, Ханты-Мансийского, Сургутского районов, городов Когалыма, Ханты-Мансийска, Сургута и Лянтора. Также представлены стихи Елены Алексеевны Шульгиной из села Азовы Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Таким образом в сборнике представлены литературные творения на казымском, сургутском и шурышкарском диалектах хантыйского языка.
Издание сборника «Ханты мирэм арат» / «Мелодия хантыйского слова» стало возможным благодаря гранту Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий для реализации проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера Югры.
Организаторы – Социально ориентированная некоммерческая организация «Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры» и Государственная библиотека Югры.
Автором-составителем данного сборника является редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило, в редколлегию вошли: редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева и корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова.
Дорогие друзья, ждём вас 21 февраля (пт) в 17:00 на презентацию сборника «Ханты мирэм арат» / «Мелодия хантыйского слова, которая состоится в Государственной библиотеке Югры (ул. Мира, д. 2, 1 этаж, конференц-зал).
Контактное лицо: Данило Ульяна Алексеевна, 89505001163