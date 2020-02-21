Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках – 2020»

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21 февраля в рамках празднования Международного дня родного языка Ханты-Мансийском автономном округе – Югре состоится образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках», в ходе которой все желающие смогут присоединиться к акции, проверить свои знания по родному языку.
Время проведения:
21 февраля 2020 года, 12:00.
За 5 лет в акции приняло участие более 2500 человек из муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Санкт-Петербурга, г. Ивделя Свердловской области, а также Венгрии и Германии.
Девиз акции «Родной язык – это Родина».
С Положением о проведении образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках» можно ознакомиться на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (http://www.ouipiir.ru).
Контакт для получения дополнительной информации:
Консультацию по вопросам проведения образовательной акции можно получить по телефону 8-(3467)-335435 или по электронной почте организаторов: ouipiir@mail.ru.
Все желающие могут присоединиться к образовательной акции и зарегистрировать свою площадку, скачав и заполнив Форму для регистрации площадок до 20 февраля 2020 года. Заполненную форму направить на электронную почту: ouipiir@mail.ru.