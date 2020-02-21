Югорчан приглашают к участию в проекте «Памяти Героев»

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Указом Президента 2020 год объявлен Годом памяти и славы, основным посылом которого станет сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны и празднование 75-летия Победы.
Оператор акции - Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» разработал план мероприятий, в которых примут участие все субъекты Российской Федерации. В общей сложности в 2020 году планируется реализовать 230 проектов регионального и федерального значения по 11 ключевым направлениям.
Югра присоединяется к всероссийской акции и запускает первый региональный проект -«Памяти героев».
«Главная задача проекта – сохранение живой памяти поколений. Мы хотим приобщить как можно больше россиян к воспитанию гражданственности и патриотизма. Для нас важна память о героях Великой Отечественной войны, тружеников тыла, получивших награды за ратные подвиги. Мы как организаторы хотим задействовать в этом проекте все современные мультимедийные форматы. надеемся, что в нашей акции примут участие и профессиональные команды медиа-сообщества, блогеры, а также любители истории, неравнодушные граждане, для кого важна историческая память», - отметил куратор проекта Евгений Куклин.
Проект «Памяти Героев» будет реализован по трем направлениям:
- размещение в образовательных учреждениях, молодежных и досуговых организациях, в торговых центрах плакатовс портретами и краткими биографиями героев Великой отечественной войны,
- создание и размещение на YouTube-канале «Памяти Героев» видео-роликов,в которых представители ВОД «Волонтеры Победы», лидеры молодежных
объединений, учащиеся образовательных учреждений, представители НКОи трудовых коллективов рассказывают о героях;
- совмещение интернет-форматов и традиционной печатной формы черезQR-код, позволяющий пользователям мобильных телефонов увидеть видео-роликис рассказами о героях.
В годы Великой Отечественной войны звание Герой Советского Союза получили 12 югорчан. Первый герой регионального проекта – Герой Советского Союза Петр Алексеевич Бабичев.
Бабичев Пётр Алексеевич – командир взвода пешей разведки 116-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта, гвардии лейтенант.
Родился 21 февраля 1922 года в деревне Борки ныне Ханты-Мансийского района Тюменской области в семье рыбака. Русский. Член КПСС с 1945 года. После окончания средней школы работал в рыболовецкой артели.
В Красной Армии с июля 1941 года. В 1942 году окончил Омское пехотное училище.
В июле 1942 года командир миномётного расчёта сержант Бабичев в составе Сибирской стрелковой дивизии был отправлен на Сталинградский фронт. Там получил ранение.
После возвращения в строй службу продолжил командиром взвода пешей разведки 116-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознамённой дивизии. В сентябре 1943 года при форсировании реки Молочной был вновь ранен.
В ночь на 1 декабря 1944 года, уже на территории Венгрии, перед командиром взвода разведки Петром Бабичевым поставили задачу: захватить и удержать до подхода основных сил плацдарм на противоположном берегу Дуная в районе города Дунапатай.Взвод Бабичева на трёх лодках под обстрелом противника форсировал Дунай. Используя методы ночной разведки, бесшумно уничтожили боевое охранение противника. Забросав траншеи врага гранатами, разведчики с криком «ура!» ворвались на его позиции. Ракетой дали знать своим о захвате плацдарма.
Всего взвод Бабичева уничтожил до 60 солдат и офицеров противника и взял в плен около 80 гитлеровцев вместе с боевой техникой. Фашисты вели яростные атаки на храбрецов, но разведчики стойко удерживали плацдарм до подхода основных сил.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Петру Алексеевичу Бабичеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4871).
В 1947 году П.А.Бабичев окончил Курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС). Работал в Ишимском и Тобольском военкоматах. С 1965 года майор П.А.Бабичев – в запасе.
Работал директором Тобольского городского пищекомбината. После ухода на пенсию переехал в город Тюмень. Умер 15 августа 1993 года. Похоронен на Аллее Героев Червишевского кладбища в Тюмени.
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами Красной Звезды, медалями.
В городе Ханты-Мансийск в парке Победы на аллее Славы установлен бронзовый бюст Героя. В Тюмени на доме, в котором он жил - мемориальная доска.
В июле 1941 года девятнадцатилетний Пётр Бабичев начал свой солдатский путь, надолго простившись с родным, взрастившим его Иртышом. Смекалистый, крепко скроенный паренёк быстро постигал азы военной науки. Бабичев прошёл краткосрочную подготовку снайпера и стал проситься на фронт. Но его направили в школу сержантского состава...
В июле 1942 года командир миномётного расчета сержант Бабичев в составе сибирской стрелковой дивизии отправился на Сталинградский фронт. Здесь, в тяжёлых битвах, раскрылись недюжинные способности молодого командира.
Февраль 1943 года. Первое ранение. После лечения в госпитале сибиряка направили в разведподразделение гвардейской части.
В июле 1943 года Бабичев во главе группы разведчиков взял в плен немецкого офицера.
Сентябрь 1943 года. Форсирование реки Молочной. Второе ранение. Потом новое назначение - командиром взвода разведки.
В ноябре 1944 года наши войска вышли на территорию Венгрии. Бабичева вызвал командир гвардейского соединения полковник Брансбург и поставил задачу: сделать глубокую разведку плацдарма на противоположном берегу Дуная, занятом врагом.
Перед глазами сибиряка простиралась могучая, шириною до километра, река. На противоположном берегу, на двухметровой дамбе, проходила траншея противника. Перед нею - густая сеть проволочных и минных заграждений.
За противником организовали непрерывное наблюдение, после которого у командира взвода разведки созрел план: реку форсировать ночью, внезапно, без предварительной артиллерийской подготовки.
В ночь с 30 ноября на 1 декабря взвод разместился на трёх лодках. Командир, чтобы удобнее было командовать взводом, сел в среднюю лодку.
- Тронули! - шепотом скомандовал Бабичев. Лодки бесшумно, на расстоянии 200-300 метров друг от друга по фронту, заскользили навстречу опасности. До середины реки разведчики доплыли, не обнаружив себя. Вдруг слева зашипели ракеты, цветными сполохами освещая реку.
- Разведчиков соседнего полка обнаружили, гады! – прошептал Пётр.
Ракеты взлетели по всей линии вражеской обороны. Над головами засвистели пули, снаряды и мины рвались рядом с лодками. Бабичев приказал бойцам своей лодки открыть огонь из всех видов оружия и отвлечь на себя внимание врага, дать возможность фланговым быстрее выйти к цели.
Изрешечённая осколками и пулями лодка глухо ткнулась в прибрежный песок. Забросав траншеи противника гранатами, разведчики с криком «Ура!» ворвались на его позиции. Слева и справа их атаку дружно поддержали другие штурмовые группы.
В небо взвилась красная ракета, возвещая о захвате плацдарма за Дунаем.
На горстку храбрецов немцы обрушили яростные контратаки. Когда иссякли боеприпасы, разведчики пустили в ход оружие противника, подобранное на захваченных позициях.
Наступил рассвет. Взвод прочно удерживал плацдарм до подхода основных сил полка. А потом - снова вперёд, на запад.