Предварительные итоги образовательной акции «Фронтальный диктант по хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках - 2020»

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21 февраля 2020 года в рамках празднования Международного дня родного языка прошла образовательная акция «Фронтальный диктант по хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках» В этом году акция проводится шестой раз, диктант написали около 700 человек. Все желающие могли проверить свое знание родного языка.
Девиз акции «Родной язык – это Родина».
Текстом для шестого Фронтального диктанта был выбран отрывок из повести «Молчащий» известной ненецкой писательницы, члена Союза писателей СССР и Лауреата премии имени Н.М. Чукмалдина, Анны Павловны Неркаги.
С каждым годом Фронтальный диктант все больше расширяет границы, в этом году в трех населенных пунктах диктант писали впервые: в Октябрьском районе в п. Большой Атлым и с. Унъюган, в Нижневартовском районе в с. Охтеурье Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Примечательно, что в городе Ханты-Мансийске с каждым годом растет количество площадок, если в первые годы было 2 площадки, то в 2020 году диктант можно было написать в 5 точках города: БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», БУ ХМАО – Югры «Музей Природы и Человека», АУ ПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». БУ ХМАО – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»».
В диктанте приняли участие учащиеся школ и их родители, педагоги и пенсионеры, ученые, рабочие и служащие. Ведь основная цель данной акции – усиление мотивации к изучению, и популяризация родных языков коренных малочисленных народов Севера. Сегодня Фронтальный диктант является масштабной акцией, диктант проводится на 6 диалектах хантыйского языка – это ваховский, казымский, среднеобской, сургутский, шурышкарский, приуральский, на двух диалектах мансийского языка – это сосьвинский и верхне-лозьвинский и на лесном диалекте с двумя говорами аганский и нумтомский ненецкого языка.
Общие итоги Фронтального диктанта будут размещены на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» в разделе «Фронтальный диктант» (www.ouipiir.ru).
ouipiir.ru