День родного языка в Белоярском

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Россия – многонациональное государство. Каждая нация – это неповторимая культура, история, традиции и, конечно же, язык. Сберечь языки и большого народа, и самой малочисленной народности – очень важная задача.
21 февраля в рамках окружной акции «Единый день чтения в Югре», общая тема которого «Читаем на родном языке», состоялась творческая встреча «Язык – живая душа народа».
В детскую библиотеку на заседание клуба «Литературное кружево Белоярского» были приглашены члены семейного клуба «Хатлые» («Солнышко»), которым руководит председатель Белоярского отделения общественной организации «Спасение Югры» Ирина Кузьминична Фирсова. Встреча началась с показа видеопрезентации и приветствия гостей на родных языках.
Так, например, представительница старшего поколения, знаток хантыйского языка, краевед, библиотекарь села Ванзевата Нина Васильевна Шабаршина прочла стих Романа Ругина «Ветераны войны» на русском и хантыйском языке, также в её исполнении прозвучали стихи её земляков из села Ванзевата.
А вот на мудрёные загадки И.К. Фирсовой, даже в переводе на русский язык, было трудно ответить. Ирина Кузьминична разъяснила суть ответов на загадки, научив гостей вечера, как правильно называть на языке народов ханты те или иные предметы, которые можно встретить в чуме, и объяснила, какую роль они играют у северных народов.
Оксана Сидак не только научила участников мероприятия здороваться на мансийском языке, но и рассказала на родном языке о своей семье.
Белоярские поэты показали певучесть русского языка в своих стихах. Э.Е. Лякишева и Н.А. Ахметова подготовили для гостей мероприятия весёлые загадки и конкурсы на знание русского языка.
Бард Александр Лешуков исполнил песню о дружбе, о сплоченности всех людей мира, независимо от языковых барьеров.
Закончился вечер стихотворными строчками:
Любой язык по-своему велик,
Бесценное наследство вековое.
Так берегите свой родной язык,
Как самое на свете дорогое!
Людмила Краснянская,
заведующая детской библиотекой г. Белоярского