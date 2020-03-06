В Саранпауле состоялась73 Олимпиада оленеводов!

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Накануне празднования Дня защитника Отечества 22 февраля 2020 года в селе Саранпауле Берёзовского района прошла очередная 73-я Олимпиада оленеводов. Традиционные соревнования сильнейших оленеводов Приполярного Урала проводятся раз в два года. С каждым годом Олимпиада становится масштабнее, количество участников и гостей зрелищных состязаний становится все больше. Ведь это действительно долгожданное и значимое событие для оленеводов села Саранпауля.
По традиции 73-ю Олимпиаду оленеводов открыл глава Берёзовского района Владимир Фомин, со словами приветствия выступили и заместитель председателя думы Югры, председатель Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин, депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева, глава сельского поселения Саранпауля Павел Артеев.
После гимна России под торжественный марш был поднят флаг 73 Олимпиады оленеводов. Это почётное право было предоставлено победителю предыдущих соревнований Анатолию Сметанину.
Как и прежде заезды проводились по шести номинациям: гонки «на рысь», «на мах», «стоя на нарте», «на лыжах за оленями», «на упряжках среди женщин» и самый зрелищный – «массовый старт».
Победу в общем массовом старте среди оленеводов Приполярного Урала вновь одержал Василий Ромбандеев. В гонках «на упряжках среди женщин» победила Анна Ромбандеева, «на рысь» первым стал Анатолий Сметанин, «на мах» Сергей Чупров, «стоя на нарте» – Алексей Тихонов, «на лыжах» – Аркадий Хозяинов. Самый юный оленевод – Сергей Хатанзеев.
Андрею Каневу было присвоено почтенное звание «Почётный оленевод Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Параллельно с оленьими гонками работало сразу несколько площадок: на открытой сцене и на протяжении всего праздника выступали фольклорные коллективы, желающие могли посостязаться в национальных видах северного многоборья, были организованы различные культурно-развлекательные мероприятия, работали гостевые чумы, вниманию гостей и участников Олимпиады была представлена уникальная фотовыставка «Олень и человек. Редкий кадр». А в мастерских по декоративно-прикладному искусству гости могли изготовить небольшой сувенир на память.
Ирина САМСОНОВА