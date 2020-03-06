6 марта 2020 года в музее «Торум Маа» проведут юбилейный Обряд приношения Луне «Тылащ пори»

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6 марта 2020 года в музее «Торум Маа» проведут юбилейный Обряд приношения Луне «Тылащ пори»

Всюду кругом появляются первые признаки пробуждения природы, кажется ярче и насыщеннее ночами луна, как-то теплее солнце. Именно в это время народы ханты и манси проводили первые в промысловом году обряды.

А так как календарь этих народов исчислял лунные циклы, первым из обрядов был и есть «Тылащ Пори» обряд Приношения Луне или же Угощения Луны.

С этим действом в мифологии обских угров связано много легенд и мифов. Одни относят нас к созданию мира, другие поясняют появление зверей, третьи раскрывают взаимоотношения людей и богов, и богов между собой.

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в десятый раз проводит этот уникальный и во многом долгожданный обряд на экспозиции под открытым небом, месте, где время остановилось, но, как и прежде вдохновляет людей идти вперед, стремиться созидать, оставляя о себе только добрую память.

Всех кому не безразлична культура народов Севера, кому она интересна, кто родился здесь, кто переехал и остался Вас ждут 6 марта 2020 года в 18:00.

 

Вход свободный!
Угощения Луне приветствуются. Место встречи: ул. Собянина, 1
Телефоны для справок: +7(3467)32-20-58, 353-423

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vk.com/torummaafacebook.com/torummaaok.ru/muzey.torummaa

Ср, 02/26/2020 - 14:31

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