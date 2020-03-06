Праздник традиционной культуры народов севера в Ханты-Мансийске

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Ханты-Мансийск в шестой раз станет местом проведения Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
6 и 7 марта в состязаниях примут участие 25 оленеводов из Белоярского, Березовского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.
Сначала лучшие представители своих муниципалитетов в области оленеводства будут соревноваться в знании теории. Они ответят на вопросы по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, методах их содержания и разведения, основным болезням, а также на темы народные знания и правовые вопросы.
В самой зрелищной части, которая пройдет 7 марта, югорские оленеводы продемонстрируют свое мастерство в спортивном многоборье. Это гонки на оленьих упряжках, гонки на лыжах и на охотничьих «подволоках», а также метание тынзяна на хорей. Кроме того, пройдут конкурсы по укладке и перевозке дров на нартах, по снаряжению и разборке упряжки.
Победители будут названы в номинациях – «Абсолютный чемпион» среди женщин и мужчин, «Ветеран оленеводства», «Самый молодой оленевод», «Чемпион многоборья», «За лучшие производственные показатели». Также, в рамках мероприятия состоятся конкурсы «Лучшее национальное жилище», «Лучшая упряжка» и «Лучшая национальная кухня».
7 марта КСК «Мустанг» превратится в настоящее стойбище с самобытным северным колоритом. Здесь будет работать ярмарка югорских предпринимателей, на которой представлены сувениры ручной работы, национальная обувь и одежда, различные дикоросы, рыбные деликатесы, выпечка.
Церемония открытия мероприятия состоится 7 марта в 10:00. Гостей и болельщиков ждёт культурно-развлекательная программа - выступления творческих коллективов, катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки.
Завершится конкурс праздничной церемонией награждения, где будут названы победители и вручены главные призы – кубок Губернатора Югры и снегоходы.
Приглашаем всех на уникальный праздник традиционной культуры народов Севера! Мероприятие состоится 7 марта 2020 года, с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Еловая, 34, КСК «Мустанг», г. Ханты-Мансийск. Вход свободный.