Выставкой «Игольница – знаковый предмет женского мира» музей «Торум Маа» поздравляет с Международным женским днём

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Выставкой «Игольница – знаковый предмет женского мира» музей «Торум Маа» поздравляет с Международным женским днём

Путешественников прошлых веков и современных очевидцев восхищает с искусным мастерством расшитая традиционная угорская одежда, для создания которой во все времена у каждой женщины с детского возраста есть ее «иголок дом», хранящий и часть ее души. Этот предмет сопровождает мастерицу всю жизнь, бережно сохраняясь в рукодельной сумочке тутчанг.

 

На открытии выставки – 5 марта 2020 года в 15:00 – Этнографический  музей представит игольники,  изготовленные в устоявшихся канонах,  круглой, овальной или квадратной формы, состоящие из мозаики небольших кусочков сукна, расшитые бисером, украшенные мехом  или выполненные из оленьей шкуры.

 

В экспозиции – игольницы как самостоятельный предмет и как часть рукодельной сумки тутчанг.

 

Выставка познакомит с традициями создания и декорирования знакового женского предмета, а также с твердым игольником из коллекции музея.

 

Выставочный зал музея «Торум Маа»!
05 марта 2020 года в 15:00
По адресу: ул. Комсомольская, 30.
справки по телефону: +7(3467)36-25-52, доб. 110

 

Информация в социальных сетях сайтах:
vk.com/torummaafacebook.com/torummaaok.ru/muzey.torummaa

Пт, 02/28/2020 - 09:55

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