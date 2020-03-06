Поддержка семей с детьми – тема первой в 2020 году онлайн-конференции с губернатором Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в онлайн-конференции «Эффективность мер государственной поддержки семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе», которая состоялась 27 февраля.
В мероприятии также участвовали заместитель губернатора Всеволод Кольцов, руководители профильных окружных департаментов, региональных и федеральных ведомств, участвующих в реализации мер господдержки семей с детьми, муниципальных центров социальных выплат, эксперты, представители общественности и многие другие.
Ежегодно на предоставление мер государственной поддержки семей с детьми в регионе направляется свыше 141 миллиарда рублей. Таким образом, на 1 маленького югорчанина в год приходится почти 333 тысячи рублей.
В Югре созданы условия для отдыха и проведения культурного досуга семей с детьми, в том числе многодетных, предусмотрены льготные условия посещения учреждений культуры, спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта автономного округа. Ежегодно более 700 тысяч многодетных семей бесплатно посещают музеи, спортивные сооружения – более 3 тысяч семей.
Представители одной из семей Ханты-Мансийска отметили высокий уровень предоставления таких мер поддержки, в частности, абонементов для посещения культурных и спортивных объектов. «Но все они выдаются для использования в течение месяца или выходных дней. Поэтому не совсем удобно для детей посещать и, например, бассейн, и культурные мероприятия. Мы предлагаем распределить абонементы таким образом, чтобы в течение одного месяца дети посещали культурные объекты, а в течение следующего – спортивные», – предложили хантымансийцы.
В этой связи директор югорского департамента культуры Артур Латыпов сказал, что каждое культурное учреждение в индивидуальном порядке разрабатывает расписание посещений для семей. «Поэтому нам не составит труда пересмотреть эту систему, сделав расписание более удобным для наших граждан», – заверил он.
«Совершенно очевидно, что необходимо синхронизировать все решения, принятые в регионе, связанные с поддержкой семей с детьми, по каждой отрасли, – подчеркнула Наталья Комарова. – В каждой отрасли, будь то образование, здравоохранение, спорт, культура и другие, приняты свои решения в этом направлении. Необходим общий системный документ, из которого каждый пользователь в доступной форме получит всю необходимую информацию, что позволит людям планировать свое время, время детей. Эту работу мы сконцентрируем в центрах социального обслуживания и выплат по принципу одного окна».
Всего в регионе для семей с детьми предоставляется около 20 самых различных мер поддержки. Сформированная система предусматривает помощь семьям еще до момента рождения малыша, ее сопровождение на протяжении всего периода взросления ребенка вплоть до совершеннолетия, а в отдельных случаях – до получения им профессии.
В ходе общения югорчане отметили, что в автономном округе очень легко получить требуемые меры социальной поддержки. Чаще всего для этого не нужно дополнительных документов. Но даже если такая необходимость и возникает, то сделать это можно в режиме одного окна.
Отметим, что сегодня в Югре положительные решения без участия должностных лиц принимаются при реализации 4 государственных услуг. Но уже к концу года их число возрастет до 20.
«Система здравоохранения автономного округа настроена таким образом, чтобы окружить максимально возможными заботой и теплом каждую жительницу региона, решившую стать мамой, – рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нигматулин. – Мы выстраиваем так называемый охранительный режим».
По его словам, в сфере здравоохранения Югры для правильной логистики беременных выстроена трехэтапная система. При удачном течении беременности женщина может госпитализироваться в медицинские учреждения по месту своего проживания. При возникновении каких-либо рисков мама переводится в учреждения третьего уровня – Нижневартовский, Сургутский перинатальные центры либо Ханты-Мансийскую окружную больницу.
Всеволод Кольцов констатировал, что таким образом югорские мамы получают гарантию оказания высокого, международного качества медицинского сопровождения и подготовки ее к родам. «Наша задача – сохранить здоровье матери и обеспечить появление на свет здорового ребенка. Для этого мы прилагаем все усилия, включая полный мониторинг. И при малейшем риске прерывания беременности мы настоятельно рекомендуем женщинам ложиться в стационар под круглосуточное медицинское наблюдение. Напомню, охрана материнства – приоритет Всемирной организации здравоохранения и наш приоритет», – заявил он.
Заместитель губернатора напомнил, что благодаря всему спектру реализуемых в автономном округе мер медицинского сопровождения за 10-летний период количество абортов сократилось в 2 раза. При этом 40 процентов абортов было сделано не по желанию родителей, а по медицинским показаниям.
Особое внимание участники конференции акцентировали на обсуждении основных положений послания президента России, новых региональных решений по поддержке семей с детьми.
Так, с января нынешнего года семьи, чьи доходы не превышают 2 прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на 1 и 2 ребенка в возрасте до 3 лет. Наталья Комарова подчеркнула, что в Югре уже подготовлены и приняты все необходимые документы для осуществления данной выплаты. «Если раньше порог был 1 прожиточный минимум, то теперь 2. Президент России и эксперты считают, что это позволит увеличить число семей, которые могут воспользоваться этой мерой поддержки», – сказала губернатор. Выплата будет назначаться без учета ценза оседлости и однократности ее предоставления и только на основании заявления от родителей.
Второе поручение главы государства – ежемесячные выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет с целью недопущения сложной ситуации с семейным бюджетом.
Оба вышеперечисленных изменения коснутся более 40 тысяч жителей Югры.
Третьим аспектом стало расширение действия программы по выплате материнского капитала. В частности, он будет выплачиваться уже при рождении первого ребенка. А сама программа пролонгирована до 31 декабря 2026 года.
Управляющий отделением пенсионного фонда РФ по Югре Татьяна Зайцева сказала, что размер материнского капитала составит 466 тысяч 617 рублей.
Следующее, на чем акцентировали внимание президент России в своем послании и участники онлайн-конференции, – увеличение размера материнского капитала. В частности, он возрастает на 150 тысяч рублей, а право на его получение у семьи возникает при рождении второго ребенка. Татьяна Зайцева сообщила, что эта мера поддержки распространяется на детей, появившихся на свет с 1 января нынешнего года. «Если в семье родится второй ребенок, а на первенца еще не был получен маткапитал, то в этом случае размер выплаты составит 616 тысяч 617 рублей. Если же маткапитал на первого ребенка был получен, то при рождении второго доплата составит 150 тысяч», – подчеркнула она.
Наталья Комарова пояснила, что данная выплата не привязана к доходам семейного бюджета. Она исчисляется именно от наличия детей.
И пятое – обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников школ с 1 по 4 класс. Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин пояснил, что регион полностью готов к реализации этого поручения с 1 сентября 2020 года. «Эта модель для нас не нова. В автономном округе все муниципалитеты софинансируют горячее питание школьников с 1 по 11 классы, а в некоторых уже обеспечено горячее бесплатное питание для начальной школы, – доложил он. – Мы готовим нормативно-правовую базу для обеспечения качественным горячим питанием ребят с особыми потребностями. Постановление правительства Югры отрегулирует качество этого питания».
Он сообщил, что при реализации этих поручений было принято решение об увеличении суммы горячего питания на каждого ребенка. Например, если сегодня горячий завтрак составляет около 80 рублей, то с 1 сентября он превысит 100 рублей.
«В нашем округе уже не первый год работает цифровая образовательная платформа. В этой связи мы хотим привлечь к формированию меню родительскую общественность на базе этой платформы, – подчеркнул Всеволод Кольцов. – Мы реализуем, на мой взгляд, уникальный для России опыт по внедрению специализированного питания для ребят, имеющих хронические заболевания. Это важно, ведь они смогут почувствовать себя полноценным звеном современной среды».
В ходе конференции Наталья Комарова озвучила вопрос, поступивший от жительницы Нижневартовска в аккаунт губернатора в социальной сети «Инстаграм». Югорчанка отметила, что реализуется набор мер по поддержке семей с 1, 2 и 3 детьми, и поинтересовалась, на какие меры поддержки можно рассчитывать семьям с большим числом детей. Директор департамента социального развития Тереза Пономарева рассказала, что с января 2020 года каждому рожденному в регионе вручается подарок «Расту в Югре» – шкатулка, в которую вложена мультиконтентная пластиковая карта с QR-кодом на 20 тысяч рублей. «Активируя карту, родители получают доступ ко всем и интернет-ресурсам, инструментам по вопросам воспитания детей, их образования, развития и многой другой информации», – пояснила она.
«Сегодня на заседании думы автономного округа принято решение о ежемесячном пособии на детей от 3 до 7 лет. Здесь мы идем в соответствии с посланием президента России, – продолжила Тереза Пономарева. – Кроме того, депутатами одобрено решение о ежемесячном пособии по уходу за третьим ребенком. Эта выплата была введена в 2019 году, но представлялась однократно и только на третьего ребенка. Теперь же снимаются ценз оседлости и однократность получения выплаты. Таким образом, данная мера поддержки будет положена для 3, 4, 5 и последующих детей. Сумма выплаты – 15 тысяч 280 рублей. На нее может рассчитывать каждая югорская семья».
Югорчане обратились с вопросом, коснувшимся планов по увеличению югорского семейного капитала. Губернатор отметила, что такое решение будет принято. «Это объективное решение, так как был увеличен федеральный семейный капитал, – сказала Наталья Комарова. – Одновременно с решением вопросов о целях использования этих средств мы решим вопрос о его размере, исходя из потребностей югорчан».
В ходе мероприятия участники обсудили целый спектр вопросов, касающихся мер государственной поддержки семей с детьми, начиная от частных обращений, заканчивая проблемами, волнующими всех югорчан. Онлайн-конференция длилась практически 2,5 часа. В социальной сети «ВКонтакте» зрителями трансляции стали почти 49 тысяч человек. С момента анонсирования эфира в адрес его участников поступило 216 вопросов, а во время самого мероприятия – 55.
Напомним, что онлайн-конференция «Эффективность мер государственной поддержки семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе» стала первой в 2020 году.
Такие мероприятия проходят в регулярном режиме по наиболее важным и актуальным темам социально-экономического развития Югры, национальным приоритетным проектам. В 2019 году были проведены эфиры «Бизнес и налоги», «Переселение граждан из аварийного жилья», «Благоустройство», «Здравоохранение», «Внедрение новой модели пассажирских авиаперевозок в Югре», «Ценностные ориентации и жизненные стратегии молодежи в Югре».
Общее количество времени, проведенное губернатором в прямом эфире, превысило 13 часов 45 минут, поступило около 1,2 тысячи вопросов.
Тематические интернет-конференции проводятся по инициативе Натальи Комаровой. В среднем «Губернатор онлайн» – это 2 часа прямого эфира, в ходе которого представители органов власти и эксперты дают ответы на самые злободневные вопросы, обсуждают с жителями актуальные проблемы.
Тема конференции определяется с учетом запросов пользователей социальных сетей. Вопросы для обсуждения принимаются заранее и во время эфира.