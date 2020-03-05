Мастер-класс «Нянь вой» 4 марта 2020 года в музее «Торум Маа»

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Новое утро, новый день – всё пробуждается. Природа тонко и пока осторожно намекает о появлении первых признаков грядущих изменений. Дни ярче, светлее, длиннее, и кажется луна чуть ближе, всё отчетливее её очертания. Пришло время первых обрядовых действий, символизирующих единство человека и мира вокруг него.
Мягким тестом слеплен зверь
Рядом птица, скребём дверь
Отворяйте их скорее
Месяц просит повкуснее.
В преддверии первого календарного праздника обских угров «Обряд приношения Луне «Тылащ пори» 4 марта 2020 года в 14:00 музей под открытым небом «Торум Маа» проводит мастер-класс по изготовлению жертвенных фигурок животных «нянь вой» (олень, корова, лошадь, овечка, петух и др.).
Изготовление фигурок – один и важных ритуалов подготовки к Обряду «Тылащ пори», где человек выступает созидателем, сопричастным к действию рождения, пробуждения.
4 марта 2020 года в 14:00
по адресу: ул. Собянина, 1
Справки по тел.: +7(3467) 32-20-58, 362-552 доб. 125