Мастер-класс «Нянь вой» 4 марта 2020 года в музее «Торум Маа»

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Мастер-класс «Нянь вой» 4 марта 2020 года в музее «Торум Маа»

Новое утро, новый день – всё пробуждается. Природа тонко и пока осторожно намекает о появлении первых признаков грядущих изменений. Дни ярче, светлее, длиннее, и кажется луна чуть ближе, всё отчетливее её очертания. Пришло время первых обрядовых действий, символизирующих единство человека и мира  вокруг него.

 

Мягким тестом слеплен зверь

Рядом птица, скребём дверь

Отворяйте их скорее

Месяц просит повкуснее.

 

 В преддверии первого календарного праздника обских угров «Обряд приношения Луне «Тылащ пори» 4 марта 2020 года в 14:00 музей под открытым небом «Торум Маа» проводит мастер-класс по изготовлению жертвенных фигурок животных «нянь вой» (олень, корова, лошадь, овечка, петух и др.).

 

Изготовление фигурок – один и важных ритуалов подготовки к Обряду «Тылащ пори», где человек выступает созидателем, сопричастным к действию рождения, пробуждения.

 

4 марта 2020 года в 14:00

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