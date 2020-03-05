Югра готовится к переходу на прямые выплаты

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Югра готовится к переходу на прямые выплаты

Все больше регионов страны присоединяются к пилотному проекту Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты», запущенному в 2011 году. В рамках этого проекта социальные выплаты получателям начисляет и выплачивает непосредственно Фонд социального страхования, а не работодатель. С 1 января 2021 года участником проекта «Прямые выплаты» станет Югра. Напрямую из Фонда можно будет получать пособия во временной нетрудоспособности, по беременности и родам, в связи с рождением ребенка, по уходу за ним до 1,5 лет и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

«Государство возложило на Фонд социального страхования важную миссию, гарантирующую работникам при наступлении страховых случаев получение выплат независимо от финансового положения работодателя, – прокомментировал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ Михаил Рыбьяков. – Система прямых выплат позволит не просто осуществлять контроль за получением пособий работниками, но и защитит их от недобросовестности работодателей, их банкротства или закрытия предприятий».

 

Стоит отметить, что прямые выплаты будут выгодны и самим работодателям: благодаря проекту снижается нагрузка при начислении и выплате пособий – бизнесу теперь не придется изымать средства из оборота. Также при прямых выплатах фактически закрываются всевозможные лазейки для мошенничества при получении больничных.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях стартовала информационно-разъяснительная кампания, связанная с предстоящим нововведением. В числе первых– отдаленные районы. Накануне по «зимнику» специалисты фонда отправились в сельское поселение Болчары, поселки городского типа «Кондинское» и «Луговой».

«Выбор этих населенных пунктов не случаен, – рассказывает консультант – руководитель группы по работе со страхователями в Междуреченском районе Мавлия Васечкина. – После половодицы сообщение с указанными поселками будет ограничено до начала навигации».

В столице Югры, в Ханты-Мансийске, 17 марта состоится расширенный семинар, темой которого станут «Прямые выплаты-2021». Участие в нем примут первый заместитель председателя Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая (г. Москва), члены Правительства субъекта и порядка 200 представителей крупнейших предприятий и организаций региона.

 Елена Баканова

Пнд, 03/02/2020 - 09:33

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