Депутат окружной Думы Александр Новьюхов рассказал о подготовке к VI конкурсу профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры

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Депутат окружной Думы Александр Новьюхов рассказал о подготовке к VI конкурсу профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры
фото https://www.dumahmao.ruфото https://www.dumahmao.ru
фото https://www.dumahmao.ru

В этом году конкурс пройдёт 6-7 марта на базе конно-спортивного клуба «Мустанг».

 

Мероприятие пройдёт при поддержке компаний ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпромнефть-Хантос».

 

Александр Новьюхов отметил, что в настоящее время компании-недропользователи готовятся к доставке оленьих упряжек, чумов и корма для животных к месту проведения соревнований. Также стартовала рекламная кампания мероприятия.

«В этом году в соревнованиях примут участие 25 оленеводов, из них 9 женщин. И это – своеобразный рекорд за всё время проведения Кубка», – подчеркнул региональный парламентарий.

 

Абсолютные победители среди мужчин и среди женщин, как и в предыдущие годы, получат снегоходы. Кроме этого, организаторы конкурса подготовили специальные призы в номинациях «Лучший чум», «Лучшая упряжка», «Лучшее национальное блюдо».

 

«Цель конкурса – популяризация самобытной культуры и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Югры. Он направлен на пропаганду и внедрение в северном домашнем оленеводстве передовых приёмов и методов труда, распространение опыта работы лучших оленеводов, привлечение молодёжи в национальный сектор экономики», – уточнил Александр Новьюхов.

 

Организаторами конкурса оленеводов на Кубок Губернатора Югры выступают Правительство автономного округа, региональная общественная организация «Спасение Югры». Содействие оказывают администрации Белоярского, Берёзовского, Нижневартовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

 

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

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Пнд, 03/02/2020 - 14:27

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