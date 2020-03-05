Депутат окружной Думы Александр Новьюхов рассказал о подготовке к VI конкурсу профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры

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В этом году конкурс пройдёт 6-7 марта на базе конно-спортивного клуба «Мустанг».
Мероприятие пройдёт при поддержке компаний ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпромнефть-Хантос».
Александр Новьюхов отметил, что в настоящее время компании-недропользователи готовятся к доставке оленьих упряжек, чумов и корма для животных к месту проведения соревнований. Также стартовала рекламная кампания мероприятия.
«В этом году в соревнованиях примут участие 25 оленеводов, из них 9 женщин. И это – своеобразный рекорд за всё время проведения Кубка», – подчеркнул региональный парламентарий.
Абсолютные победители среди мужчин и среди женщин, как и в предыдущие годы, получат снегоходы. Кроме этого, организаторы конкурса подготовили специальные призы в номинациях «Лучший чум», «Лучшая упряжка», «Лучшее национальное блюдо».
«Цель конкурса – популяризация самобытной культуры и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Югры. Он направлен на пропаганду и внедрение в северном домашнем оленеводстве передовых приёмов и методов труда, распространение опыта работы лучших оленеводов, привлечение молодёжи в национальный сектор экономики», – уточнил Александр Новьюхов.
Организаторами конкурса оленеводов на Кубок Губернатора Югры выступают Правительство автономного округа, региональная общественная организация «Спасение Югры». Содействие оказывают администрации Белоярского, Берёзовского, Нижневартовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа