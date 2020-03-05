Какие поправки предложено внести в Основной закон в 2020 году

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В ходе Послания Федеральному собранию Президент предложил закрепить в Конституции изменения по 10 пунктам:
- Приоритет Конституции РФ над международным правом на территории страны.
Фактически это означает, что международные договоренности, подписанные РФ, действуют только в той части, в которой они не ограничивают права и свободы граждан и не противоречат Конституции. В настоящее время международное право по Конституции выступает составной частью правовой системы. Если международный договор устанавливает отличные от российских законов правила, то применяются нормы международного договора. Таким образом, данная поправка направлена на укрепление российского суверенитета.
- Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост.
Теперь для того, чтобы претендовать на президентский пост, кандидат должен проживать в стране в течение не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Пока же в числе требований к кандидатам в президенты значатся возраст не менее 35 лет и постоянное проживание в РФ не менее 10 лет.
- Запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти.
Такие запреты предполагается распространить на глав регионов, депутатов Госдумы, министров, судей и ряд других должностных лиц («критически важные» должности). Указанный запрет действует и сегодня, но предполагается закрепить его на конституционном высшем уровне.
- Изменение статуса и полномочий Госсовета (действует с 2000 года) и усиление позиций губернаторов.
Эксперты полагают, что данный губернаторский институт доказал свою эффективность, в связи с чем его роль и значение нужно повышать. Президент предложил повысить роль губернаторов в процессе принятия значимых для федерального уровня власти решений.
- Изменение роли парламента.
Теперь кандидатура Премьера должна пройти утверждение Госдумой, а Президент не вправе отклонить одобренного кандидата. Помимо утверждения кандидатуры Председателя Правительства, предполагается, что Госдума примет участие в формировании Правительства. Сейчас эти полномочия, которые передаются Парламенту, являются прерогативой Президента. Тем не менее за главой государства сохранится право на отстранение главы Правительства или иных министров при утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных функций. За Президентом также будет сохранено право руководства ВС и силовыми структурами.
- Изменения в назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов.
Теперь такие назначения Президент сможет сделать только по результатам предварительных консультаций с Советом Федерации.
- Закрепление в Конституции РФ социальных гарантий.
Законодательно закреплено условие, по которому МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Предлагается ввести это правило в Конституцию. Еще одна «косметическая поправка» – это закрепление норм об индексации пенсий и достойного пенсионного обеспечения. Пенсия в настоящий момент индексируется 2 раза в год, но Конституция этот вопрос не регулирует.
- Усиление роли Конституционного суда.
К новым правам Конституционного суда отнесут право проверки законопроекта на конституционность по запросу Президента.
- Наделение Совета Федерации полномочиями отрешать от должностей судей КС РФ и ВС РФ.
Снятие с должности судей такого уровня допускается по представлению Президента и при совершении ими грубых проступков, порочащих честь и достоинство.
- Закрепление принципов единой системы власти.
Предлагается также убрать ограничение «не более двух президентских сроков подряд» и заменить на «не более двух президентских сроков». Хотя сам Президент подчеркнул, что этот вопрос не является принципиальным. По действующей редакции один Президент не может находиться у власти более двух сроков подряд. Именно это положение Конституции позволило самому В. В. Путину получить пост Президента в третий раз в 2012 году и в четвертый раз в 2018 году.
Президент уже создал рабочую группу по подготовке конституционных поправок, в которую вошли 75 человек.
Источник: https://zakonguru.com/izmeneniya/konstitutsia-rf.html