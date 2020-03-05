Незабываемые встречи с интересными авторами и книгами ждут югорчан на XIII Фестивале детской и юношеской книги!

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Незабываемые встречи с интересными авторами и книгами ждут югорчан на XIII Фестивале детской и юношеской книги!

С 5 по 7 марта Государственная библиотека Югры проводит XIII Фестиваль детской и юношеской книги.

 

Фестиваль объединит писателей, читателей,  художников и всех тех, кто интересуется книгами и чтением.

 

Гостями фестиваля станут  Евгений Яковлев, иллюстратор и сценарист, автор комиксов «Вольф Хельсинг», «Девочка и камень», «Зигги, космический хомяк», один из авторов комиксов по популярным мультсериалам «Adventure Time» («Время приключений») и «Дядя Деда» от издательства «Boom!Studios!», Наталья Пивоварчик, автор детских книг, Виталий Ботвин, самодеятельный автор.

 

Программа фестиваля включает встречи с авторами, презентации книг, круглый стол, мастер-классы, литературный семинар, показ фильмов в рамках XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

 

Особенность этого фестиваля в том, что параллельно мероприятия будут проходить в городе Ханты-Мансийске и поселках Нефтеюганского района Каркатеевы и Пойковский.

 

www.okrlib.ru    

Втр, 03/03/2020 - 10:42

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