Центр народных художественных промыслов и ремесел представляет экспозицию «Сказ ткацкого стана» в рамках выставочного проекта «Нить. Символ. Человек», который проходит в два этапа

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Центр народных художественных промыслов и ремесел представляет экспозицию «Сказ ткацкого стана» в рамках выставочного проекта «Нить. Символ. Человек», который проходит в два этапа

5 марта 2020 года в 15.00 в Центре народных художественных промыслов и ремесел откроется выставка «Сказ ткацкого стана».

 

Где будут представлены древние станки и современные, инструменты для ткачества, виды тканья и ткачества народов, проживающих в автономном округе и не только. Прошлое и настоящее – большое полотно, где все переплетено: краски и судьбы людей, ценности и их стремления, традиции.

 

Уникальность экспозиции в содержании, передаче и распространении художественных технологий ремесленных традиций народов Югры с эпохи мезолита до нашего времени.

 

Прядение и ткачество проделали длительный путь развития от домашнего ткачества для удовлетворения потребностей семьи при помощи примитивных орудий труда до ремесленного и кустарного ткачества, ткацких и суконных фабрик.

 

Домашнее ткачество, в том виде, как оно сложилось к концу XIX в., представляет собой сложный комплекс работ и орудий производства, возникших в разные времена, и отражает долгую и сложную историю народного мастерства.

           

На выставке представлен 25 летний экспериментальный опыт научных исследований по восстановлению забытых и утраченных художественных технологий тканья поясов, узорного ткачества полотен, половиков, ковров.

 

Основная идея экспо-проекта «Нить. Символ. Человек» - трансляция трансформации нити, оборудования, предметов ткачества с помощью модератора – человека, в связке с применением символов русской и обско-угорской культур по археологическим и этнографическим материалам.

 

Центр народных художественных промыслов  и  ремесел

ugra-traditionalart.ru   

Втр, 03/03/2020 - 10:46

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