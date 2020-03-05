5 марта 2020 года в 15.00 в Центре народных художественных промыслов и ремесел состоится открытие выставки победителей конкурса «Мастер года 2019» «Лоскуток к лоскутку»

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5 марта 2020 года в 15.00 в Центре народных художественных промыслов и ремесел состоится открытие выставки победителей конкурса «Мастер года 2019» «Лоскуток к лоскутку»

Мастерицы представляют лоскутное шитье и народный костюм в миниатюре, традиционные куклы.

 

Лоскутное шитье – яркое художественное явление прошлого и современности.

 

Подбирая по цвету и размеру маленькие пестрые кусочки ткани, создавая из них сложные композиции, отличающиеся ритмичностью, тонкостью цветовых решений, Дорошко Галина вкладывает свои представления о жизни среди природы, о чувствах и настроениях человека.

 

Смирнова Екатерина (г. Урай), Иванова Людмила (д. Вата, Нижневартовский район) представили женские и мужские традиционные костюмные комплексы в миниатюре, куклы. Коллекцию композиций авторских кукол, посвященных 75-летию Велико Отечественной Войны экспонирует Заживило Светлана (г. Сургут).

 

Для современного периода характерен процесс «возвращения» к народной традиции, к изучению национальных ценностей и поиск культурного этнического феномена.

 

Одним из таких феноменов является народная кукла, которая несет информацию об этнических особенностях того или иного народа, передавая ее, в первую очередь, через традиционный костюм.

 

Выставка не исчерпывает всего богатства народного шитья. Но она наглядно показывает многообразие путей развития этого искусства, его жизненность и верность народным идеалам красоты.

 

Центр народных художественных промыслов  и  ремесел

Втр, 03/03/2020 - 10:49

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