5 марта 2020 года в 15.00 в Центре народных художественных промыслов и ремесел состоится открытие выставки победителей конкурса «Мастер года 2019» «Лоскуток к лоскутку»

- Русский
Мастерицы представляют лоскутное шитье и народный костюм в миниатюре, традиционные куклы.
Лоскутное шитье – яркое художественное явление прошлого и современности.
Подбирая по цвету и размеру маленькие пестрые кусочки ткани, создавая из них сложные композиции, отличающиеся ритмичностью, тонкостью цветовых решений, Дорошко Галина вкладывает свои представления о жизни среди природы, о чувствах и настроениях человека.
Смирнова Екатерина (г. Урай), Иванова Людмила (д. Вата, Нижневартовский район) представили женские и мужские традиционные костюмные комплексы в миниатюре, куклы. Коллекцию композиций авторских кукол, посвященных 75-летию Велико Отечественной Войны экспонирует Заживило Светлана (г. Сургут).
Для современного периода характерен процесс «возвращения» к народной традиции, к изучению национальных ценностей и поиск культурного этнического феномена.
Одним из таких феноменов является народная кукла, которая несет информацию об этнических особенностях того или иного народа, передавая ее, в первую очередь, через традиционный костюм.
Выставка не исчерпывает всего богатства народного шитья. Но она наглядно показывает многообразие путей развития этого искусства, его жизненность и верность народным идеалам красоты.
Центр народных художественных промыслов и ремесел