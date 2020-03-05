Обучить ребят исполнению святых песен – значит сохранить Медвежьи игрища

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Светлана Алексеевна Попова – один из ведущих ученых из народа манси, изучающих сегодня сакральный праздник Медвежьи игрища. В последние годы под ее руководством проводятся обучающие семинары для юношей-манси, где они приобретают навыки исполнения песен медвежьей обрядности. Почему возникла такая необходимость, об этом Светлана Алексеевна нам рассказала во время конференции «Меншиковские чтения», где она прочитала доклад о периодическом Медвежьем празднике.
– Светлана Алексеевна, с интересом прослушала Ваш доклад. Почему именно периодический Медвежий праздник? В чем его особенность?
– Праздник Медвежьи игрища – это огромный пласт древнейшей культуры народа манси. Этим вопросом ученые интересуются на протяжении нескольких столетий. Еще в конце 19 века (1888г.) песни с Медвежьего праздника манси были записаны венгерскими учеными А. Регули и Б. Мункачи, в начале 20 века (1901-1906 гг) их записал на фонограф финский ученый А. Каннисто.
Мне посчастливилось побывать на шести Медвежьих игрищах. Самые первые прошли в п. Сосьва Березовского района в 1994 году. Тогда я работала руководителем Берёзовского фольклорного архива народа манси, здесь мы впервые записали весь праздник на аудио и видео-кассеты. Потом было ещё 5 праздников, но все они были спорадические, т.е. проводились послучаю добычи медведя.
Сегодня я в своем докладе остановилась на периодических Медвежьих обрядах, поскольку считаю, что этот вопрос, на сегодня, мало изучен. По информации известного ученого-угроведа Валерия НиколаевичаЧернецова, периодический праздник проводился только в Вежакарах, где проживает группа устьсосьвинских или обских манси. Но по мере углубления в вопрос по духовной культуре своего народа я обнаружила, что и в других группах манси проводились периодические Медвежьи обряды. Например, в Ломбовоже – Торев йикв (сыгвинские манси), а в д. Верхнее Нильдинов честь Норколыӈойк’и (сосьвинские манси), а также в д. Яныгпавыл (верхнесосьвинские манси) куда привозили имт’у Полум Торум’а – все они имеют отношение к Медвежьим периодическим праздникам.
Спорадический и периодический Медвежий праздник отличаются по разным признакам, например, первый проводится по случаю конкретно добытого зверя, празднуется в течение 4-5 дней; второй – в прошлом проводился с периодичностью семь лет подряд с перерывом также на семь лет, празднование длилось в течение 49 дней. На этот праздник медведя не добывали, так как праздник посвящался мифологическому предку в образе медведя. Его имта –‘шкура с головой на вытянутых передних лапах’ постоянно находится в яныгкол’е ‘главном доме’. Спорадический праздник носит родовой характер, сюда в основном собираются члены одного рода, а периодический считается праздником фратрии Пор, которая объединяет много родов. Мне также посчастливилось общаться со знающими эти праздники людьми, которые и поделились со мной своими знаниями, за что я им очень благодарна.
– На протяжении последних нескольких лет, в округе проводятся обучающие семинары по мансийским Медвежьим игрищам. Почему возникла такая необходимость?
– На всех Медвежьих игрищах, на которых я присутствовала с 1994-2011 гг., отсутствовало песнопение. Это произошло, потому что среди старшего поколения не осталось мастеров песенного искусства. Тогда мы решили обучать нашу талантливую молодежь, юношей и подростков. Первый семинар мы провели в 2016 году, на мой взгляд, он не получился. Тогда слушатели даже представления не имели, о чём идёт речь. Пришлось им рассказывать – что такое Медвежий праздник и почему его надо проводить, о чём говорится в песнях и какие сценки-тулыглап’ы на нём показывают. На следующих семинарах речь шла уже непосредственно о песнях, постепенно ребята начали обучаться.
Для женщин Медвежьи песни – это закрытая тема, я могу организовать мальчишек, дать слова и проверить, как они их выучили, а исполнять их мне не положено. Ими могут заниматься только мужчины. Поэтому главными моими помощниками были мужчины. Как правильно произносить и выговаривать песенные слова их обучали наставники: К.Г. Адин и Р.В. Меров, которые бессменно присутствовали на всех семинарах. Непосредственно исполнительскому мастерству молодёжь обучает Владимир Меров. Он учит их петь, показывает движения, характерные во время исполнения песен. Общими усилиями мы добились, что ребята наши запели.
Сейчас, глядя на них со стороны, радуешься, с каким достоинством они их исполняют, как они двигаются. У них ещё не было практики исполнения на самом празднике. На сегодня я могу сказать, пусть не совсем ещё уверенно, что ребята смогли бы исполнять святые песни на игрищах. И мы сами бы его провели, потому что мы это можем, и у нас сейчас есть те, кто может петь.
К слову сказать, всего этого могло и не быть, т.к. мансийские медвежьи песни были утрачены, их уже не помнили, и исполнять было некому. Нам помогли учёные, сначала мы попросили Н.В. Лукину перевести на русский язык тексты песен, записанные у манси финским ученым А. Каннисто и переведённые на немецкий язык. На основании её переводов мы опубликовали две книги с текстами медвежьих и драматических песен.
Потом нам стало известно, что А. Каннисто не только записал тексты на бумагу, но и на фонограф, который он привёз к манси из Финляндии в 1906 году. Записи песен на восковые валики сохранились в музыкальном институте Кутус, куда мы и обратились. К нашей великой радости песни с валиков уже были перенесены на электронные носители, и дирекция института прислала мне диск с их записями. Вот по этому финскому диску мы и обучаем наших ребят. В нашей работе мы используем и медвежьи песни, записанные венгерскими учёными А. Регули и Б. Мункачи в переводе Е.И. Ромбандеевой с мансийского языка, но они, к сожалению, даны без музыкального сопровождения.
Всего на мансийском празднике пять основных песен, их многочисленность складывается из разных вариантов одной и той же песни, различающиеся территориальностью, т.е. одну и ту же песню на разных территориях проживания манси поют по-своему. К ним относятся: цикл медвежьих песен спуска и наказов отца; песни пробуждения и провода на сон; песни об охотниках на медведя; песни провода медведя на небо. Все эти аспекты мы рассказываем нашим ребятам, они должны это знать.
– Каких ребят вы обучаете исполнению этих песен? Учитываете ли возраст и знание мансийского языка?
– Возраст мы обязательно учитываем. Не берем юношей младше 14 лет. Что касается знания родного языка, к сожалению, сегодня это огромная проблема, потому что практически нет ребят, которые бы хорошо знали свой язык. Но самое интересное, что по мере погружения в песенный мир в них пробуждаются гены и чувство родного языка, это надо видеть. Когда они начинают исполнять песни, они преображаются, проникаются энергией этих песен, становятся другими. Они даже встают в соответствующую традиционную позу и покачиваются как настоящие исполнители.
Мы им помогаем раскрываться. Каждая песня идет строго канонически, все слова в строгой последовательности. В них нет лишних слов. Для понимания смысла слова, я рассказываю им мифы, сказки, обряды и ритуалы. Мы раскладываем каждое слово отдельно, поскольку в каждом из них заложен символ, знак, на то они и святые песни, передающие сакральные знания от поколения к поколению.
Ребятам надо все это объяснить, они должны знать, о чем поют. Не каждому удаётся запеть, но они начинают понимать их значение и важность для народа, и это тоже немало. Я считаю, это результат. Всего за это время (2016-2019) было восемь семинаров. Молодые люди многому научились: петь не только медвежьи, но и драматические песни, изготавливать атрибутику, общаться на тайном медвежьем языке и т.д.. Но если в скором времени они выучат все пять песен, то в дальнейшем они сами смогут обучать других ребят.
– Летом прошлого года в «Мань ускве» впервые были лозьвинские ребята из Ивдельского района. Расскажите немного о них.
– Для нас было большим счастьем, когда к нам приехали ребята с поселка Ушма Ивдельского района Свердловской области. Они особые, все прекрасно знают язык, между собой общаются только на родном языке, даже СМСки друг другу шлют на мансийском языке. На своем примере они показали другим ребятам, что зная язык, выучить эти песни нетрудно. На этой же смене были юноши не только с Саранпауля, но и из Сосьвы, Ломбовожа. Глядя на лозьвинских ребят, они увлечённо и с большим удовольствием самостоятельно начали делать атрибуты для сценок-тулыглап’ов, разучивать песни, хотя многие из них присутствовали впервые. Все хотели выступить и показать, на что они способны, это было удивительно.
Что касается лозьвинских ребят, они настоящие манси. В них заложена природная скромность, в разговор вступали, если их спрашивали, вели себя очень деликатно. К примеру, кто-нибудь скажет при них что-нибудь не то, а они в ответ просто улыбнутся, и тот человек понимает, что выдал какой-то ляп.
Несмотря, что мы представители одной группы – северные манси, но у нас есть различия, например, в танцах. Я долго не могла понять, в чем отличие. Смотрела на их танцы, и только потом поняла разницу. Ляпинские / сыгвинские манси в основном оленеводы. И мужские танцы у них все связаны именно с оленеводством, некоторые движения напоминают бросок аркана, у них глубокие приседания, движения более резкие.
А лозьвинские занимаются в основном охотой. Вот идет охотник на лыжах, поднимает ружье, стреляет. Все медленно и плавно, без приседаний и кружения. Весь танец – это движение на лыжах. По движениям в танце можно понять род его занятия, а из названия – с какой он территории. Например: Тагт аги йикв (танец девушки из Сосьвы), Сакв аги йикв (танец девушки с Ляпина) или Вораян хум йикв (танец охотника) или Лусум хум йикв (танец мужчины с Лозьвы).
Я всегда поражаюсь глубокой мудрости и уму народа манси. Песни с Медвежьего праздника передавались устно из поколения в поколение веками, тысячелетиями. Сейчас они сохранены в научных источниках. Самое страшное будет, если их забудут окончательно, потеряется огромный пласт духовной культуры манси, каждый раз, возвращающий нас к истокам этнической истории. Мы этого не должны допустить. У нас есть еще время – всё это богатство сохранить и передать дальше, новым поколениям манси.
Беседовала Валентина Узель
В материале использованы фото из личного архива С.А. Поповой и жителей этностойбища «Мань Ускве».