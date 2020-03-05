4 марта - Всемирный день борьбы с ВПЧ

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4 марта во всем мире по инициативе Международного общества по папилломавирусу (IPVS) отмечается Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Миссия этой ежегодной инициативы - призвать страны принять скорейшие меры против распространения вируса и эффективно использовать доказанные методы профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний. В России Всемирный день борьбы с ВПЧ проводится Благотворительным фондом развития социальных программ.
ВПЧ широко распространен – около 80% сексуально активного населения в течение жизни встречаются с вирусом. ВПЧ опасен тем, что может вызвать онкологические заболевания у женщин и мужчин. Практически в 100% рак шейки матки (прим. - на втором месте среди всех онкологических заболеваний у женщин, часто диагностирующийся в репродуктивном возрасте) ассоциирован с наличием ВПЧ.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2018 года призвала страны к элиминации рака шейки матки как предотвратимого онкологического заболевания. Среди эффективных мер профилактики и борьбы с ВПЧ во всем мире признаются вакцинация и ВПЧ скрининг.
Лейла Намазова-Баранова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине МЗ РФ, академик РАН, паст-президент ЕПА, президент Союза Педиатров России:
«Лечения против ВПЧ не существует, поэтому единственный эффективный способ защитить наших детей и предотвратить массовое инфицирование вирусом – масштабная вакцинация. Обязательно вакцинировать нужно подростков – и мальчиков, и девочек, до первой встречи с вирусом, то есть до начала взрослой жизни. В этом возрасте иммунный ответ против высокоонкогенных типов вируса формируется быстро и надолго сохраняется в организме. Согласно исследованиям, у 42%, начавших взрослую жизнь, встреча с вирусом происходит в первый год, а в течение 5 лет – почти у 100 %. Мы должны защитить своих детей от возможных негативных последствий ВПЧ. В России, как и в развитых странах мира, это должно стать национальной программой».
По состоянию на начало 2020 года в 108 странах мира вакцинация против ВПЧ входит в национальные или региональные программы иммунизации. В 41 стране применяют гендерно-нейтральный подход к вакцинации: против ВПЧ прививают и девочек, и мальчиков. В России вакцинация против ВПЧ не включена в НКПП и проводится только в ряде регионов. Региональная вакцинация охватывает лишь незначительную часть от целевой группы.
Давид Заридзе, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Президент противоракового общества России, приглашенный профессор Оксфордского университета, профессор, член-корреспондент РАН:
«В мире массовую вакцинацию против ВПЧ проводят уже 13 лет. Вакцинация против ВПЧ должна быть массовой и доступной, а охват вакцинации должен быть на уровне 75-80%. Cкрининг рака шейки матки, проводимый в рамках диспансеризации, не эффективен. Причина в недостатке квалифицированных кадров на всех его этапах. Результат - рост заболеваемости раком шейки матки. Поэтому для первичного скрининга следует рекомендовать ВПЧ-тест, который значительно превосходит по чувствительности цитологию с последующим цитологическим исследованием мазка от ВПЧ-положительных женщин. Такой подход существенно повысит эффективность скрининга, снизит количество цитологических исследований, которые являются наибольшим бременем для здравоохранения, и позволит увеличить интервал между скрининговыми раундами до 10 лет».
Во Всемирный день борьбы с ВПЧ образовательные акции проходят как для врачебного профессионального сообщества, так и для широкой аудитории. Образовательный вебинар с участием ведущих федеральных и региональных гинекологов, онкологов, педиатров и специалистов по организации здравоохранения пройдет в Москве и будет транслироваться во все 85 регионов России. В 5 регионах (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Сургут, Челябинск), при поддержке местных органов власти пройдут конференции врачей-специалистов.
Илья Ольков, директор Фонда развития социальных программ, эксперт по организации здравоохранения и общественному здоровью, приглашённый спикер ЕВРОДЖИН, член Международного общества по ВПЧ, член рабочей группы по содействию реализации государственной программы «Здравоохранение»:
«Всемирный день борьбы с ВПЧ инициирован три года назад и сегодня проводится во всем мире. Это говорит о глобальном характере проблемы распространенности и опасности ВПЧ. По результатам социологических опросов, только 20% россиян знают о ВПЧ и о его связи с онкологическими заболеваниями, в частности, с раком шейки матки. При этом, этот диагноз ежегодно ставят более чем 16 тысячам женщин в нашей стране. У нас есть очень успешные примеры региональных программ по ВПЧ-скринингу, как например в Республике Башкортостан, Ростовской области и вакцинации, как например в Москве и Московской области. Для снижения смертности от ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований необходимо включить вакцинацию против ВПЧ в НКПП, а ВПЧ-скрининг - в действующую программу диспансеризации».
Более подробную информацию о ВПЧ можно узнать на сайте: www.ДеньВПЧ.рф