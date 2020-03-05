Состоялся мастер-класс по изготовлению фигурок животных «Нянь вой»

  • Русский
Состоялся мастер-класс по изготовлению фигурок животных «Нянь вой»

Издревле в национальных сёлах Югры в то время, когда появлялись первые признаки весны, народы ханты и манси отмечали традиционный праздник «Тылащ поры» («Обряд угощения Луны»). Считалось, что с этого дня у обских угров начинался новый год. В этот день все жители села собирались вместе. Обязательным признаком проведения обряда был растущий месяц или полная луна. А накануне совершения обряда собирались вместе женщины и дети, изготавливали жертвенные фигурки животных «нянь вой». Это один из важных ритуалов подготовки к обряду угощения Луны, где человек является созидателем, сопричастным к действию рождения и пробуждения.

   

4 марта сотрудники Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» провели мастер-класс по замесу теста и выпечке печений в форме жертвенных животных «Нянь вой». Участниками мастер-класса стали учащиеся Детского этнокультурно-образовательного центра «Лылынг союм» («Живой ручеёк»). Многие дети пришли на мастер-класс вместе с родителями и бабушками. Они по заранее заготовленным трафаретам вырезали из теста фигурки священных животных.

Научный сотрудник музея «Торум Маа» Р.Г. Решетникова поделилась воспоминаниями из детства: «В этот день собирались вместе 2-3 семьи. Запомнилось, была круглая луна и снежный стол. Взрослые расставляли блюда на стол, которые заранее готовили для праздника. Молились, просили, чтобы в новом году стол был полон еды, добывалось много рыбы, дичи, зверя, чтобы домашние животные приносили хороший приплод. Мы, дети, на улице снимали варежки и показывали на растущую луну. Взрослые нас просили: «Оденьте рукавицы!» Сейчас я думаю, наверное, потому что пальцем нельзя было показывать на луну, иначе выскочит бородавка, или загноится пальчик. Потом все заходили в дом, обязательно на столе была традиционная каша «соламат», рыбные пироги и т.д. Взрослые детям загадывали загадки, рассказывали всевозможные притчи».

По словам Раиса Германовны, в научных источниках говорится о том,  что раньше священные фигурки животных делали из хлебного мякиша, а сейчас из теста.  

Знаток хантыйской культуры, обычаев и обрядов Л.К. Зубакина тоже была участницей мастер-класса. Она говорит, что этот обряд помнит с детства, помнит, как месили тесто и изготавливали фигурки: «Нас раньше этому учили бабушки. Я рада, что сейчас благодаря таким мастер-классам у городских детей есть возможность узнать обычаи хантыйского народа».

В пятницу 6 марта в 18.00 в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоится сам обряд угощения Луны «Тылащ поры». Приглашаются все желающие, вход свободный.

Надежда Рагимова

Ср, 03/04/2020 - 17:09

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 