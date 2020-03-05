Средства массовой информации Югры получат гранты на социально значимые проекты

- Русский
В департаменте общественных и внешних связей подведены итоги конкурса на предоставление грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой информации на реализацию социально значимых медиапроектов. На конкурс поступила 91 заявка, по итогам отбора финансовую поддержку получат 23 медиапроекта.
«Необходимо отметить, что в этом году мы получили, пожалуй, самое большое количество заявок за все годы проведения конкурса. Почти 100 авторских проектов на актуальные темы, в числе приоритетных – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 90-летие Ханты-Мансийского автономного округа. Весомое число проектов посвящено воспитанию патриотизма, молодежной политике, гармонизации межэтнических отношений и др. Еще один тренд, который отметила для себя конкурсная комиссия, - высокое число заявок от радиостанций. Речь идет не о привычных новостных программах, на конкурс были представлены просветительские, образовательные проекты», - отметила заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова.
Так, телекомпания «Югорск ТВ» предполагает в рамках проекта «Помним! Любим! Поем!» выпустить 5 видеороликов, посвященных песенным символам Великой Отечественной войны. Авторы еще одного проекта телеканала - «Рабочий кадр» - познакомят телезрителей с профессионалами в разных сферах. Планируются также профориентационные уроки в школах города.
Журналисты газеты «Варта» в рамках проекта «По планете идут люди Нижневартовска» подготовят серию материалов о выпускниках школ города, которые достигли значимых успехов в разных отраслях. Проект «Мы – северяне» этой же газеты будет посвящен культуре и традициям коренных малочисленных народов Севера. Телеканал «Самотлор» предложит своим телезрителям проект «Безопасный город», авторский коллектив которого совместно со специалистами расскажут, как избежать рискованных ситуаций, помогут горожанам освоить азы правовой грамотности.
Телеканалы «Инфосервис», «Наши города» в проекте «Детали фронтовой жизни» будут использовать элементы исторической реконструкции, каждая из 40 программ будет посвящена отдельным предметам военного времени.
Редакция газеты «Знамя» в рамках проекта «Медиашкола журналистики» поможет своим юным читателям ориентироваться в информационном пространстве, получить первые навыки в профессии, будет содействовать развитию медиаволонтерства в муниципалитете.
Радиоканал «Радио-Игрим» получит два гранта на проекты по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с участием школьников.
Редакция газеты «Первая Советская» предложит своим читателям цикл материалов «Деловая среда», посвященный развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, а также перспективам самозанятых.
Редакция газеты «Вестник», сетевое издание «Вестник Сургутского района» получат грант на реализацию информационно-публицистического проекта «Год памяти и славы».
Главные герои проекта «Сказки народов Югры» телеканалов «Сургут 24», «Телерадиокомпания «Сургутинтерновости», сетевого издания «Сургутинтерновости» - сургутяне дошкольного возраста, которые, рассказывая сказку, будут знакомить своих зрителей с обычаями и ценностями своих народов. В проекте «Разговор со старшими» его авторы предоставят слово руководителям национальных общественных объединений.
Телеканал «Югория» («Россия – 24») получит грант на продолжение успешно реализуемого проекта «Общественный интерес», посвященного гражданским инициативам. Проект «Знак качества 2.0» будет посвящен промышленной и инвестиционной политике в автономном округе.
Радиоканалы «Русское радио – Югра», «Ди-ФМ Югра» продолжат выпуск информационной программы о жизни региона, ее малых городов «Югорское время».
Сетевое издание «МК-Югра» получит финансовую поддержку на проект «Югра – новатор» о социальном предпринимательстве.
Жюри конкурса также решило поддержать информационный проект «Мир олупса» в сетевом издании «Ханты Манси Мир», который будет реализовываться на русском, а также на языках народов ханты и манси.
Редакция газеты «Новости Югры», информационно-аналитический интернет-портал ugra-news.ru предложат читателям правовой ликбез для потребителя – проект «Без обмана». Редакция газеты «Сургутская трибуна», информационно-аналитический интернет-портал ugra-news.ru в рамках проекта «Наследники Победы» подготовят цикл публикаций на основе рассказов сургутских школьников о судьбах фронтовиков, тружеников тыла, а также организуют серию консультаций по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями и специалистами фонда капитального ремонта, регионального оператора по сбору ТКО «Югра-экология», что предусмотрено проектом «КоммунАльнаЯ — от А до Я».
Редакция газеты «АиФ-Югра» получит грант на проекты «12 героев Югры», «Они были первыми». В специальном приложении газеты будут представлены истории югорчан – участников Великой Отечественной войны, ставших Героями Советского Союза. Другой проект редакции будет посвящен первопроходцам нефтяной целины.
Всего грантополучателям будет направлено более 9,2 млн рублей.
Департамент общественных и внешних связей Югры info@admhmao.ru