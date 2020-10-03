Пекарня в Сергино – инструмент социальной адаптации детей-сирот

- Русский
10 марта, губернатор Югры Наталья Комарова работает в Октябрьском районе. В поселке Сергино она посетила пекарню индивидуального предпринимателя Светланы Ивановой.
Деятельность производства направлена на достижение целевых показателей национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно здесь выпускают 38 тонн хлебобулочных изделий.
На реализацию проекта ранее индивидуальному предпринимателю была предоставлена грантовая поддержка в размере 403 тысяч рублей, а также поддержка в виде возмещения части затрат на строительство объектов недвижимого имущества для осуществления предпринимательской деятельности свыше 200 тысяч рублей.
В настоящее время потребителями продукции пекарни являются жители Октябрьского района.
Светлана Иванова принимает активное участие в ежегодной выставке-ярмарке «Товары земли Югорской».
В ближайшей перспективе индивидуальный предприниматель планирует расширение производства, что позволит создать еще 5 рабочих мест в поселке Приобье.
Помимо предпринимательской деятельности, Светлана Иванова является руководителем ассоциации приемных семей Октябрьского района. В 2019 году организация участвовала в конкурсах президентских и губернаторских грантов. В результате 1 проект получил президентский грант, а 2 проекта – гранты губернатора Югры. Так, проект по социализации детей, оставшихся без попечения родителей «Ориентир» победил во втором конкурсе грантов главы региона и получил поддержку в сумме свыше 1 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта, юные выпускники приемных семей имеют возможность подготовиться к выходу в самостоятельную жизнь.
Проект реализуется по нескольким направлениям: содействие формированию финансово-правовой грамотности, представлению об обществе, социальной значимости труда, осознанию себя в системе общественных отношений; создание мастерской социально-трудовой подготовки «Пекарня», организация занятий на ее базе, практическая деятельность по приобретению опыта, умений, навыков, необходимых во взрослой жизни; формирование у детей навыков потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, умений правильно строить внутрисемейные отношения и растить будущих детей; программирование личностного роста ребенка.
«В этом году в каникулярный период мы организуем детский лагерь на 21 день. Его смогут посетить 25 детей, – рассказала Светлана Иванова. – Это проект носит название «Помним! Гордимся!». А именно с использованием базы пекарни мы реализуем вышеупомянутый проект «Ориентир». Ребята проходят профориентационные занятия, получая теоретическую и практическую части деятельности, осваивая профессии пекаря и кондитера».
В рамках этого проекта 13 марта на базе Сергинской школы стартует образовательный курс «Азбука бизнеса». Его участниками станут 25 ребят, которым расскажут об основах индивидуального предпринимательства, нюансах ведения бизнеса. По итогам обучения они смогут создать собственный бизнес-план.
В ходе посещения Наталья Комарова пообщалась с детьми, проходящими обучение на базе пекарни, поинтересовалась тем, с какими профессиями они планируют связать свою жизнь. Юные пекари поделились, что планируют в дальнейшем работать по данной специальности.
Отметим, в программе визита губернатора в Октябрьский район – посещение цеха по переработке рыбы, заседание координационного совета (штаба) при правительстве округа по вопросам строительства, рабочая встреча с главой и председателем думы Октябрьского района по итогам деятельности за 2019 год, встреча с жителями.
Департамент общественных и внешних связей Югры