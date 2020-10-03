Новый современный цех по переработке рыбы представили Наталье Комаровой в Приобье

  • Русский
Новый современный цех по переработке рыбы представили Наталье Комаровой в Приобье

Перерабатывающее предприятие Октябрьского рыбзавода посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Приобье. Здесь главе региона представили цех по переработке рыбы, запущенный в декабре 2019 года.

 

Деятельность цеха ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

Мощности объекта позволяют ежегодно перерабатывать до 30 тонн рыбы ежегодно. Здесь планируется выпускать мороженную рыбу, филе, фарш, сушеную, вяленую, соленую продукцию, а также рыбу холодного копчения.

Часть продукции будет поставляться в школы и дошкольные учреждения для питания детей, а также в медицинские организации для питания пациентов.

 

Предприятие получило господдержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Октябрьского района» – по компенсации части затрат за приобретение оборудования в объеме 800 тысяч рублей в 2019 году и 1 миллион 650 тысяч в 2018 году.

 

Кроме того, предприятием получена поддержка по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».

 

В частности, на компенсацию части затрат за приобретение оборудования цеху было предоставлено почти 156 тысяч рублей в 2018 году, а также 62 тысячи для обязательной и добровольной сертификации продукции.

 

В ближайшее время предприятие планирует создать 5 рабочих мест в Приобье.

 

Добыча и приемка рыбы организована в деревне Нижние Нарыкары, селах Шеркалы, Перегребное, поселке Приобье. Более 50 человек – жителей этих населенных пунктов – занимаются рыбодобычей и своевременно получают оплату по заключенным договорам.

 

Губернатору представили камеры глубокой и шоковой заморозки и сам цех по переработке рыбы. В присутствии главы региона состоялся запуск в работу сушильно-вялочной камеры.

 

Департамент общественных и внешних связей Югры

info@admhmao.ru

Втр, 03/10/2020 - 15:36

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 