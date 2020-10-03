Новый современный цех по переработке рыбы представили Наталье Комаровой в Приобье

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Перерабатывающее предприятие Октябрьского рыбзавода посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Приобье. Здесь главе региона представили цех по переработке рыбы, запущенный в декабре 2019 года.
Деятельность цеха ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Мощности объекта позволяют ежегодно перерабатывать до 30 тонн рыбы ежегодно. Здесь планируется выпускать мороженную рыбу, филе, фарш, сушеную, вяленую, соленую продукцию, а также рыбу холодного копчения.
Часть продукции будет поставляться в школы и дошкольные учреждения для питания детей, а также в медицинские организации для питания пациентов.
Предприятие получило господдержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Октябрьского района» – по компенсации части затрат за приобретение оборудования в объеме 800 тысяч рублей в 2019 году и 1 миллион 650 тысяч в 2018 году.
Кроме того, предприятием получена поддержка по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».
В частности, на компенсацию части затрат за приобретение оборудования цеху было предоставлено почти 156 тысяч рублей в 2018 году, а также 62 тысячи для обязательной и добровольной сертификации продукции.
В ближайшее время предприятие планирует создать 5 рабочих мест в Приобье.
Добыча и приемка рыбы организована в деревне Нижние Нарыкары, селах Шеркалы, Перегребное, поселке Приобье. Более 50 человек – жителей этих населенных пунктов – занимаются рыбодобычей и своевременно получают оплату по заключенным договорам.
Губернатору представили камеры глубокой и шоковой заморозки и сам цех по переработке рыбы. В присутствии главы региона состоялся запуск в работу сушильно-вялочной камеры.
Департамент общественных и внешних связей Югры