Губернатор Югры проинспектировала ход строительства социально значимых объектов в Октябрьском районе

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Выездное заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, провела в п. Приобье Октябрьского района губернатор Югры Наталья Комарова.
Его участники рассмотрели ход работ по строительству и реконструкции 7 объектов, 5 из которых – на стадии проектирования.
4 объекта – это школы и детские сады, строящиеся в соответствии с государственной программой «Развитие образования».
В стадии проектирования 3 объекта образования – 2 комплекса «Школа – детский сад» в селе Малый Атлым и поселке Талинка.
Еще один объект – школа в поселке Приобье.
Вместе объекты рассчитаны на обучение 707 учащихся и посещение 270 воспитанников.
Строительство объекта в Талинке должно начаться в текущем году, остальные – в 2021».
В стадии проектирования находятся реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений в поселке Приобье мощностью 800 кубических метров в сутки, и автодороги от промысловой дороги до села Пальянова протяженностью 6 километров 260 метров.
Указанные проекты реализуются в соответствии с государственными программами «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», «Развитие агропромышленного комплекса», соответственно. Начало работ по ним запланировано на 2021 год.
Подробно участники совещания остановились на двух объектах, находящихся в стадии строительства, - детский сад на 240 мест и дамба обвалования длиной 460 метров. Оба объекта расположены в поселке Приобье. Объем выполненных работ по детскому саду составляет 66 процентов.
Строительство осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом. Срок ввода объекта в эксплуатацию – август 2020 года. По информации Жилстройнадзора Югры на текущую дату нарушений на объекте не выявлено.
Глава Октябрьского района Анна Куташова доложила, что в детском саду на 240 мест в Октябрьском ведутся отделочные работы.
Уже осуществлена поставка материалов для проведения благоустройства прилегающей территории, сформировано 25 лотов для приобретения необходимого учреждению оборудования. Общая площадь объекта – 3912 квадратных метров. Завершить работы планируется уже в текущем году.
«Не должно быть ни одного срыва работ. Тогда объект будет сдан в срок. Важно грамотно работать еще на стадии формирования задания на проектирование, использовать эффективные технологии для выполнения задач национальных, федеральных проектов», – нацелила Наталья Комарова.
Следующий объект – строительство второй очереди очереди дамбы обвалования в поселке Приобье. Ее длина превышает 460 метров, ширина по гребню – 6,5 метра, а максимальная высота – почти 9 метров. Завершить строительство планируется до сентября 2021 года, но уже сегодня выполнено 44 процента работ. Весь основной объем работ планируется завершить до мая – наступления «большой воды». В период половодья будет произведено благоустройство прилегающей территории.
В этой связи сдача объекта станет реальной уже в декабре нынешнего года.
«Из практики должны быть исключены случаи, когда на строительство объектов, которые точно могут быть построены существенно раньше, затрачивается по несколько лет», – поручила губернатор.
Далее участники обсудили объекты, находящиеся в стадии проектирования. В частности, реконструкцию здания Малоатлымской средней школы под комплекс «школа – детский сад» на 132 ученика и 30 воспитанников. Проведение работ здесь запланировано в следующем году. Уже разработана необходимая проектно-сметная документация, получены положительные заключения. Пакет документов находится на согласовании для организации конкурсных процедур по выбору подрядчика. Губернатор поручила подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых документов не позднее 17 марта.
В повестку дня был включен вопрос, касающийся реконструкции средней школы в поселке Приобье на 309 учащихся. В настоящее время проектная документация находится в стадии разработки, имеется заключение государственной экспертизы. Проектировщик работает над устранением замечаний. Реализация данного проекта позволит организовать односменный учебный процесс в населенном пункте.
Департамент общественных и внешних связей Югры