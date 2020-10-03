Продукция югорских фермеров появилась в магазинах федеральных сетей

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На полках гипермаркетов «Лента» Сургута и Ханты-Мансийска появилась сельскохозяйственная продукция, произведенная фермерскими хозяйствами региона.
Теперь жители Югры смогут покупать в магазинах федерального ритейлера свежую фермерскую продукцию местного производства.
Такая возможность появилась благодаря соглашению о сотрудничестве между Фондом развития Югры и ООО «Лента», которое было заключено в декабре 2019 года в рамках выставки-форума «Товары земли Югорской».
Как отметил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель, Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Фонда ведет активную работу по расширению присутствия югорских фермеров в магазинах федеральных сетей.
«Сегодня совместно с «Лентой» в работе более 50 заявок от фермеров. Уже к лету потребителям будет представлен широкий ассортимент местной продукции. Аналогичную работу мы ведем и с другими торговыми сетями – Пятерочкой, Магнитом и Перекрестком», - добавил он.
В настоящее время на прилавках федеральной сети уже появилась продукция предприятий автономного округа.
В частности, это товары «Первой семейной сыроварни», свинофермы «Сайгатина» (Сургутский район), Сургутской птицефабрики «Белоярочка», молочная продукция «Богдашка» КФХ Башмаков (Ханты-Мансийский район), мясные и колбасные изделия КФХ Беккер (Югорск), живая рыба ООО «Сургутский рыбхоз», рыбная продукция компании «Обьрыба», рыбоконсервного завода «Санта-Мария» (Нижневартовск) и других.
«В результате сотрудничества торговых сетей с местными сельхозпроизводителями магазины расширяют ассортимент и получают высококачественную продукцию по доступным ценам. Такой формат взаимодействия позволяет не конкурировать, а сотрудничать. Это выгодно в первую очередь для потребителя, и для ритейлера, и для наших производителей», - подчеркнул директор Департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.
Фонд развития Югры наделен полномочиями Центра компетенции в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.
Основные задачи Центра - консультации по ведению предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, организационно-методическое сопровождение создания инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, проведение образовательных мероприятий и консультирование в получении мер поддержки, продвижение продукции сельхозкооперативов автономного округа, закупочные сессии с торговыми сетями.
Департамент общественных и внешних связей Югры