В регионе запустили краудсорсинговый проект «Демография Югры»

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Его главная цель – выработать совместно с югорчанами мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации в нашем округе.
Тема улучшения демографической ситуации в стране стала ключевой в послании Федеральному Собранию Российской Федерации главы государства Владимира Путина.
Отметим, что первая в 2020 году онлайн-конференция с губернатором Югры Натальей Комаровой была также посвящена одному из направлений демографической политики – поддержке семей с детьми.
Особое внимание участники конференции акцентировали на обсуждении направлений послания президента России, на новых региональных решениях по поддержке семей с детьми.
Опираясь на основные положения послания президента России, губернатор Югры Наталья Комарова поручила профильным ведомствам организовать специальный краудсорсинговый проект.
Здесь югорчане смогут предложить идеи для включения в межведомственный план мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в автономном округе концепции демографической политики России до 2025 года.
Результаты проекта будут учтены департаментом социального развития Югры при разработке мероприятий «дорожной карты».
Срок реализации краудсорсинг-проекта: с 10 по 19 марта 2020 года. Этап генерации идей будет разделен на 3 тематических направления.
От югорчан будут приниматься идеи и предложения, направленные на:
- прирост населения в Югре (повышение рождаемости и снижение смертности в регионе);
- формирование и популяризацию принципов здорового образа жизни среди югорчан;
- укрепление семейных ценностей и поддержку семей.
Участники также смогут высказать мнение о мероприятиях в блоке тематических обсуждений. По завершению этапа генерации идей эксперты отберут лучшие по нескольким критериям.
Департамент общественных и внешних связей Югры