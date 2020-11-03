Руководители Октябрьского района доложили губернатору об итогах работы за год

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Рабочую встречу с главой Октябрьского района Анной Куташовой и председателем местной думы Евгением Соломахой провела в Приобье губернатор Югры Наталья Комарова.
В ходе беседы стороны обсудили итоги работы органов местного самоуправления за 2019 год, социально-экономическую ситуацию в районе, перспективы его развития.
Анна Куташова доложила, что в 2019 году в эксплуатацию были введены участковая поликлиника в Талинке, дорога в Шеркалах. Продолжается строительство детского сада в Октябрьском, дамба обвалования в Приобье.
«Впервые за последние 15 лет в Октябрьском районе достигнуто положительное миграционное сальдо. Отток населения прекратился», – сказала она.
«Это хороший результат, его трудно удержать. Нужно специально заниматься этим вопросом, чтобы сохранить положительную динамику», – прокомментировала Наталья Комарова.
Губернатор указала, что результаты последнего социологического опроса показали снижение удовлетворенности жителями Октябрьского района качеством дорог.
Глава района, в свою очередь, отметила, что количество поступающих обращений увеличивается именно в зимний период.
«На территории Октябрьского района 338 километров зимних автодорог и 323 километра улично-дорожной сети. В этой связи вопросов возникает достаточно много. Но благодаря вводу магистралей в капитальном исполнении сокращается количество «зимников»: это дорога «Унъюган – Коммунистический», дорога до поселка Комсомольский», – сообщила Анна Куташова.
Уже сейчас завершены работы на отдельных участках дорог в поселениях, которые планировалось провести в летний период.
Евгений Соломаха добавил, что в муниципалитете сегодня насчитывается 170 километров автодорог с твердым покрытием и 169 километров грунтовых магистралей. В связи с чем, по его словам, остро становится вопрос их содержания.
Анна Куташова далее в своем докладе подчеркнула, что для обеспечения населения чистой водой проведен полный мониторинг во всех населенных пунктах, для 6 из них сформированы технические задания для проведения ремонтных либо строительных работ.
Помимо этого, глава муниципалитета сообщила, что по итогам 2019 года в районе было введено в эксплуатацию 12 тысяч 900 квадратных метров жилья. Но на 2020 год местные власти запланировали повышение этого показателя практически в 2 раза.
При реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами за год в муниципалитете было оборудовано 202 контейнерные площадки, приобретено свыше 500 контейнеров. Работа по сбору и вывозу коммунальных отходов ведется во всех населенных пунктах. В летний период будет проведена реконструкция 10 площадок временного накопления отходов в отдаленных территориях.
Евгений Соломаха рассказал, что в школах муниципалитета ведется преподавание родных языков. Популяризации культуры коренных народов способствует деятельность культурных и музейных учреждений.
Так, Нижненарыкарская школа является региональной инновационной площадкой по реализации региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных программ.
А дошкольная группа Шеркальской школы включена в региональный проект «Языковое погружение: обучение общению в детском саду».
В Нижненарыкарской школе обучение на мансийском ведется со 2 по 11 классы, а в Шеркальской школе воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада изучают хантыйский язык.
Дополнительные образовательные программы с этнокультурной составляющей включены в образовательный процесс в нескольких образовательных организациях района, в ряде учреждений созданы мини-музеи по культуре коренных народов.
«Ханты и манси – носители уникальной культуры, традиций, навыков, умений в промыслах. Поэтому можно рассмотреть пути создания условий для реализации их генетических возможностей. В частности, для занятий традиционными промыслами. На этом фоне повысится и интерес к родному языку», – сказала Наталья Комарова.
Переходя к обсуждению вопросов, связанных с предпринимательской активностью на территории Октябрьского района, губернатор отметила, что это важная составляющая часть деятельности органов местного самоуправления.
По словам Анны Куташовой, в районе акцент поставлен на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам года объем произведенной ими продукции превысил 1 миллиард 470 миллионов рублей. Этот показатель на 1,5 процента выше уровня 2018 года.
Она добавила, что в муниципалитете зафиксирована положительная динамика в части объема отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и предоставленных услуг для крупных и средних предприятий.
«Производители промышленной продукции по итогам 2019 года продемонстрировали рост на 23 процента, сохранилась стабильная ситуация и в добыче нефти. Вместе с тем активно развиваются традиционные виды деятельности, характерные для сельской местности: сельское хозяйство, рыбодобыча, рыбопереработка, лесозаготовка и переработка. Так, на сегодняшний день объем вылова рыбы составил 1884 тонны, что на 15 процентов больше 2018 года. Заготовка древесины достигла отметки в 227 тысяч кубических метров, что тоже выше уровня 2018 года на 8 процентов», –доложила Анна Куташова.
Глава муниципалитета рассказала, что подготовлено 3 промышленные площадки, которые размещены на инвестиционном портале Югры.
«Мы участвуем в создании рыбопромыслового кластера, охватывающего Белоярский, Березовский, Октябрьский районы. В этой связи на территории нашего муниципалитета предусмотрено формирование логистического пункта, – сказала Анна Куташова. – Кроме того, ведутся переговоры по открытию производства металлоконструкций. Наличие достаточного количества площадей позволяет беспрепятственно его создать».
Евгений Соломаха подчеркнул, что экономическая устойчивость территории напрямую зависит от самочувствия среднего класса, в том числе предпринимательского сообщества.
Департамент общественных и внешних связей Югры