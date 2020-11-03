Интернет или интернат – право выбора каждого

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Ещё в 1990 годы прошлого тысячелетия ненецкий философ, поэт и писатель, Юрий Вэлла инициировал проект «Стойбищная школа Юрия Вэллы».
«Оленеводство – это нечто подобие твёрдого тыла, сберкнижки. Ведь наши ученики являются жителями стойбища, и всё, что касается стойбищной жизни, они знают и могут: обеспечить себя теплом, водой, дровами, следить за оленями, дела рыбацкие, охотничьи – это всё мимо них не проходит.
А когда молодой человек узнает, что такое олень (не назидательно, не за одну неделю преподали ему это, а он постепенно познавал это в процессе всей своей жизни, от рождения), он может сейчас, окончив школу, со своей частью оленей отделиться, создать семью и жить самостоятельно. И в случае, если из него не получится специалиста по компьютерам, автомобилям, не станет он депутатом, чиновником, то в любое время он может заняться оленеводством, рыбалкой, охотой, если, конечно, наша окружающая среда ему это позволит, к этому он готов и готовится каждый день», – в одном из интервью поделился своими мыслями Юрий Кылевич.
12 лет он, практически в одиночку, содержал школу у себя на стойбище, пытаясь доказать, что именно такое образование необходимо детям и внукам оленеводов. Ненецкому философу очень хотелось, чтобы его дети и внуки жили рядом с родителями. Во-первых, они адаптируются, во-вторых они сохраняют родной язык, в-третьих, они перенимают у своих дедушек, бабушек, родителей все навыки, умения и знания. Вырастают крепкими здоровыми людьми, питаются привычной пищей, а не той, чем кормят в интернатах, то есть это в принципе идея Ю.К. Вэллы (Айваседы).
За это время на стойбище у Юрия Вэлла побывало 18 преподавателей, которые, не выдержав особенностей быта коренных жителей, покидали его. В 2006 году «Стойбищная школа Юрия Вэллы» была закрыта. Но хорошая идея, имеющая благие цели, не может исчезнуть бесследно, и сегодня «Стойбищная школа Юрия Вэллы» имеет место быть в новообразованном проекте «Мобильная электронная школа». Об этом рассказала нашему изданию советник первого заместителя губернатора Югры Надежда Савина.
Объездив все интернаты и школы региона, Надежда Викторовна лично столкнулась с проблемами, несправедливостью в отношении детей из числа коренных малочисленных народов Севера. В связи с чем, на Совете по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при правительстве региона было принято решение о необходимости разработки альтернативной формы обучения для детей коренной национальности.
Так, представителями департамента образования и молодёжной политики Югры был предложен проект «Мобильная электронная школа», который бы действовал для детей, не имеющих возможности учиться в школе.
Подстроившись под идею «IT-стойбище», стал реализовываться проект «Мобильная электронная школа» (МЭШ).
«Основополагающая цель «Мобильной электронной школы» – это, конечно ж, сохранение родных языков. Чтобы не делалось на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, какие бы меры господдержки не существовали, сохранение родных языков, в первую очередь, зависит от семьи, от традиционного уклада жизни.
Следующей немаловажной задачей считаем подготовку дошколят к школе. Реализовывая мечту Юрия Вэллы, мы абсолютно уверены, что наши дети должны быть самыми успешными и у них совершенно не должно быть комплекса неполноценности. То есть теперь у родителей есть выбор, определить ребёнка в интернат или, как и прежде, дать возможность проживания в привычной ему традиционной среде.
Также изучаем готовность принятия этой системы образования самими родителями, поскольку идея МЭШ ими воспринимается по-разному, а зачастую просто в штыки. Поэтому нам просто необходима помощь общественников, ведь просто русского человека коренные жители не воспринимают. Нужна активная молодёжь, которая ездила бы в каждые посёлки с целью информирования и разъяснения гражданам их прав и гарантий, доставляли бы специальную литературу, в том числе и организовывали бы досуг детей, основываясь на сохранении и популяризации традиционного образа жизни, родного языка и культуры коренных малочисленных народов Севера. Если бы каждый из нас внёс свой посильный вклад в сохранение родного языка, то и наше образование смогло бы подняться на новый уровень развития.
Наряду с этим, занимаемся поиском учителей родных языков, готовых выезжать на стойбище и в малые деревни. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с проблемой нехватки специалистов. Именно поэтому буквально на днях мы заключили Соглашение между Департаментом образования и молодёжной политики Югры и Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), благодаря которому у нас в округе открывается представительство данного университета, а при нём существует Института народов Севера – кузница национальных кадров. Этому событию мы безмерно рады и надеемся, что представительством будет проведена профориентационная работа, в результате которой мы найдём кадры, готовые работать в условиях стойбищ и малых деревень», – резюмировала Н.В. Савина.
На сегодняшний день достигнута договорённость с главой стойбища Тром-Аганской территории Сургутского района Степаном Кечимовым, с коренным жителем реки Пим, молодым оленеводом, проживающем на стойбище в 57 километрах от города Лянтора Климом Кантеровым, а также с жителями деревень Пашторы и Тугияны Белоярского района.
Отметим, для учителей, согласившихся принимать участие в «Мобильной электронной школе» предусмотрены краткосрочные трёхдневные курсы от «Московской электронной школы», у которой имеется электронная база, состоящая из более тысячи учебников и пособий, более 38 тысяч сценариев уроков и свыше 63 тысяч интерактивных образовательных приложений. С помощью «МЭШ» ученики смогут самостоятельно готовиться к урокам, а родители – контролировать их посещение и успеваемость.
Уже 1 сентября 2020-2021 учебного года порядка 30 самых юных жителей стойбищ и малых деревень Югры станут непосредственными участниками альтернативной формы обучения «Мобильная электронная школа».
Ирина САМСОНОВА