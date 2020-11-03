Борис Хохряков прокомментировал поправки в Конституцию РФ

- Русский
Накануне Государственная Дума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект об изменении Конституции.
«Предложение Президента России Владимир Владимировича Путина внести поправки в главный документ страны, Конституцию, это исторический момент в становлении нашего демократического общества. Все изменения направлены на благо людей, повышение качества жизни, защиту прав и свобод, укрепление демократии и суверенитета страны - именно на эти ценности «Единая Россия» опирается в своей деятельности. Уверен, что данные изменения закрепят социальные обязательства и усилят демократические основы нашего государства.
Больше всего наших граждан волнуют поправки, касающиеся мер, направленных на повышение качества жизни, поддержку семьи и детей, людей старшего возраста, защиту семейных ценностей, обеспечение доступного, качественного здравоохранения и образования. В новой редакции Конституции предлагается, например, закрепить минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, обязательную индексацию пенсий. Отмечу, что для того, чтобы основной закон страны вступили в силу, необходимо всестороннее общественное одобрение на общероссийском голосовании.
Призываю всех югорчан, наших однопартийцев, сторонников и избирателей поддержать предлагаемые изменения в Конституции, инициированные нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным.
Участие в общенародном голосовании — это уникальная возможность лично внести свой вклад в историю России и обеспечить поколениям россиян достойное настоящее и будущее», - отметил Секретарь Ханты-Мансийского Регионального отделения Партии, спикер окружного парламента Борис Хохряков.
myopenugra.ru