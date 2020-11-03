Борис Хохряков прокомментировал поправки в Конституцию РФ

  • Русский
Борис Хохряков прокомментировал поправки в Конституцию РФ
фото myopenugra.ruфото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru

Накануне Государственная Дума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект об изменении Конституции.

«Предложение Президента России Владимир Владимировича Путина внести поправки в главный документ страны, Конституцию, это исторический момент в становлении нашего демократического общества. Все изменения направлены на благо людей, повышение качества жизни, защиту прав и свобод, укрепление демократии и суверенитета страны - именно на эти ценности «Единая Россия» опирается в своей деятельности. Уверен, что данные изменения закрепят социальные обязательства и усилят демократические основы нашего государства.

Больше всего наших граждан волнуют поправки, касающиеся мер, направленных на повышение качества жизни, поддержку семьи и детей, людей старшего возраста, защиту семейных ценностей, обеспечение доступного, качественного здравоохранения и образования. В новой редакции Конституции предлагается, например, закрепить минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, обязательную индексацию пенсий.  Отмечу, что для того, чтобы основной закон страны вступили в силу, необходимо всестороннее общественное одобрение на общероссийском голосовании.

Призываю всех югорчан, наших однопартийцев, сторонников и избирателей поддержать предлагаемые изменения в Конституции, инициированные нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным.

Участие в общенародном голосовании — это уникальная возможность лично внести свой вклад в историю России и обеспечить поколениям россиян достойное настоящее и будущее», - отметил Секретарь Ханты-Мансийского Регионального отделения Партии, спикер окружного парламента Борис Хохряков.

myopenugra.ru

фото myopenugra.ruфото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru
фото myopenugra.ruфото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru
Ср, 03/11/2020 - 17:38

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 