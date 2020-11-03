Наталья Западнова: Голосуя за поправки, мы голосуем за успешное развитие страны

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Вице-спикер окружного парламента поделилась мнением о важности принятия поправок в Конституцию РФ.
«Большинство людей считает, что успешное развитие государства невозможно без благополучия каждой семьи. Поэтому традиционные семейные ценности, поддержка и защита семьи - приоритет в государственной политике. Ряд предложенных изменений посвящен именно этому направлению.
Социальный блок поправок детально прописывает обязательства государства в отношении обеспечения работающих граждан минимально необходимым уровнем оплаты труда, гражданам гарантируется обязательная регулярная индексация пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат в соответствии с уровнем инфляции. Таким образом мы выходим на новый уровень социальных гарантий.
Считаю, что голосование за поправки в главный закон страны- необходимый шаг для дальнейшего развития Российской Федерации как социального государства, так как почти за три десятилетия со времени принятия Конституции РФ в стране произошли серьезные изменения», - отметила вице-спикер окружного парламента, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталья Западнова.
myopenugra.ru