Наталья Западнова: Голосуя за поправки, мы голосуем за успешное развитие страны

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Наталья Западнова: Голосуя за поправки, мы голосуем за успешное развитие страны
фото myopenugra.ruфото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru

Вице-спикер окружного парламента поделилась мнением о важности принятия поправок в Конституцию РФ.

«Большинство людей считает, что успешное развитие государства невозможно без благополучия каждой семьи.  Поэтому традиционные семейные ценности, поддержка и защита семьи -  приоритет в государственной политике. Ряд предложенных изменений посвящен именно этому направлению. 

Социальный блок поправок детально прописывает обязательства государства в отношении обеспечения работающих граждан минимально необходимым уровнем оплаты труда, гражданам гарантируется обязательная регулярная индексация пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат в соответствии с уровнем инфляции. Таким образом мы выходим на новый уровень социальных гарантий.

 Считаю, что голосование за поправки в главный закон страны-  необходимый шаг для дальнейшего развития Российской Федерации как социального государства, так как почти за три десятилетия со времени принятия Конституции РФ в стране произошли серьезные изменения», - отметила вице-спикер окружного парламента, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталья Западнова.

myopenugra.ru

фото myopenugra.ruфото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru
фото myopenugra.ruфото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru
Ср, 03/11/2020 - 17:40

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