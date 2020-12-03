В Югре уже более 2100 человек решили стать Волонтерами Конституции

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По информации Центра гражданских и социальных инициатив Югры уже более 2100 добровольцев зарегистрировались для участия во всероссийской информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию России.
Лидерские позиции по количеству волонтеров удерживают Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Сургут.
«Как известно, сейчас готовятся изменения в Конституцию РФ. В частности, у нас в Нефтеюганске, люди активно обсуждают последние новости дома, на работе, читают об этом в СМИ и соцсетях. Наша задача помочь людям во всём разобраться, внести надлежащую определённость в принятие каждым из нас столь важных для страны решений,» - поделилась своим мнением волонтер из Нефтеюганска Алена Елисеева.
Напомним, подать заявку на участие в проекте можно на сайте добровольцыроссии.рф до 23:00 16 марта 2020 года.
Принять участие в акции может каждый совершеннолетний россиянин. По итогам заявочной кампании будет отобрано более 100 тыс. добровольцев по всей России.
АУ «Центр «Открытый регион»
Фото: sterhluki.ru