В Югре уже более 2100 человек решили стать Волонтерами Конституции

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В Югре уже более 2100 человек решили стать Волонтерами Конституции

По информации Центра гражданских и социальных инициатив Югры уже более 2100 добровольцев зарегистрировались для  участия во всероссийской информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию России.

 

Лидерские позиции по количеству волонтеров удерживают Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Сургут.

 

«Как известно, сейчас готовятся изменения в Конституцию РФ. В частности, у нас в Нефтеюганске, люди активно обсуждают последние новости дома, на работе, читают об этом в СМИ и соцсетях. Наша задача помочь людям во всём разобраться, внести надлежащую определённость в принятие каждым из нас столь важных для страны решений,» - поделилась своим мнением волонтер из Нефтеюганска Алена Елисеева.

 

 Напомним, подать заявку на участие в проекте можно на сайте добровольцыроссии.рф до 23:00 16 марта 2020 года.

Принять участие в акции может каждый совершеннолетний россиянин. По итогам заявочной кампании будет отобрано более 100 тыс. добровольцев по всей России.

 

АУ «Центр «Открытый регион»

Фото: sterhluki.ru

Чт, 03/12/2020 - 18:22

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