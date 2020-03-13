Светлана Динисламова: «Счастье повсюду. Его можно трогать …», прикоснитесь к нему

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Светлана Динисламова: «Счастье повсюду. Его можно трогать …», прикоснитесь к нему
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

17 марта 2020 года в 15:00 в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоится литературная гостиная «Счастье повсюду. Его можно трогать …», посвященная Светлане Силиверстовне Динисламовой – мансийской поэтессе, прозаику, литературоведу, исследователю, главному редактору и автору-составителю детского журнала на мансийском языке «Витсам», автору многих проектов, направленных на сохранение языка и традиционной культуры…

«Читаю стихи. Настоящие. Настоящие стихи на мансийском. Пятьдесят лет я ждал этого чуда. Чудо. Не верил, что доживу до настоящих стихов на божественном языке», – так писал о её творчестве Юван Шесталов.

2020 год стал для Светланы Динисламовой юбилейным.

Гости и жители столицы Югры приглашаются на литературную гостиную «Счастье повсюду. Его можно трогать …», чтобы познать тайны ее творчества, услышать СЛОВО мансийской женщины.

В музее «Торум Маа»!
17 марта 2020 года в 15:00
По адресу: ул. Комсомольская, 30.
справки по телефону: +7(3467) 353-423

Источник: torummaa.ru

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 03/13/2020 - 10:55

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