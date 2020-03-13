Государство – главный защитник культуры

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Государство – главный защитник культуры
Фото depcultura.admhmao.ru Фото depcultura.admhmao.ru
Фото depcultura.admhmao.ru

Особая значимость сохранению в поправках в Конституцию страны отводится сохранению культурного наследия.

 

Напомним, что закон об принятии важных поправок в Конституцию России принят Государственной Думой РФ, одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Накануне почти единогласно депутаты Югры одобрили поправки в Конституцию.

 

Отдельный блок изменений Основного закона государства, посвящен сохранению культурного наследия. Культура закрепляется, как ключевая ценность страны, это один из символов страны, наравне флагом или гимном.

 

Текст поправок.

Статья 68: «Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством»

 

Статья 69: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами Российской Федерации. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия»

 

«Государство по новой поправке – главный защитник российской культуры, культурной самобытности всех народов России. Для многонациональной Югры это крайне важно. Мы уделяем особое внимание сохранению уникальной самобытности коренных народов Севера, передачи традиций от поколения к поколению.  Богатейшая культура Югры, России – важнейший ресурс страны. Она нуждается в защите, охране. Это долг государства, всех граждан страны перед прошлым и будущим», – отметил заслуженный деятель культуры Югры, директор Сургутской филармонии Яков Черняк.

 

АУ «Центр «Открытый регион»

Фото depcultura.admhmao.ru Фото depcultura.admhmao.ru
Фото depcultura.admhmao.ru
Фото depcultura.admhmao.ru Фото depcultura.admhmao.ru
Фото depcultura.admhmao.ru
Пт, 03/13/2020 - 14:58

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