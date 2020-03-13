Государство – главный защитник культуры

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Особая значимость сохранению в поправках в Конституцию страны отводится сохранению культурного наследия.
Напомним, что закон об принятии важных поправок в Конституцию России принят Государственной Думой РФ, одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Накануне почти единогласно депутаты Югры одобрили поправки в Конституцию.
Отдельный блок изменений Основного закона государства, посвящен сохранению культурного наследия. Культура закрепляется, как ключевая ценность страны, это один из символов страны, наравне флагом или гимном.
Текст поправок.
Статья 68: «Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством»
Статья 69: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами Российской Федерации. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия»
«Государство по новой поправке – главный защитник российской культуры, культурной самобытности всех народов России. Для многонациональной Югры это крайне важно. Мы уделяем особое внимание сохранению уникальной самобытности коренных народов Севера, передачи традиций от поколения к поколению. Богатейшая культура Югры, России – важнейший ресурс страны. Она нуждается в защите, охране. Это долг государства, всех граждан страны перед прошлым и будущим», – отметил заслуженный деятель культуры Югры, директор Сургутской филармонии Яков Черняк.
АУ «Центр «Открытый регион»