В Конституции закрепят доступность и качество медицины

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Главный врач Центра профессиональной патологии, окружной парламентарий Николай Ташланов прокомментировал поправки в Конституцию РФ.
Поправки в Конституцию закрепляют право гражданина на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания. По сути теперь, если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции.
Конституция не только гарантирует бесплатное здравоохранение, но и говорит о том, что медицинская помощь должна быть реальной, доступной, качественной. При этом будь то, местный ФАП или центральная больница.
Текст поправки:
Статья 72: «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: ... ж) … координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…»
Статья 132: «Органы местного самоуправления … обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи».
«Я как заместитель председателя Комитета Думы автономного округа по социальной политике считаю важным моментом в поправках – это, конечно, социальный блок. Самый принципиальный вопрос для меня – это дети. В здравоохранении я бы выделил поправки о соответствии всех уровней органов исполнительной власти за качество оказания медицинской помощи в муниципалитетах, в регионах, потому что мы знаем, что сегодня ответственность по оказанию медицинской помощи лежит на субъектах. Важным, на мой взгляд, является индексация пенсии, которая теперь будет закреплена в Конституции. Все это мы поддерживаем однозначно», - подчеркнул Николай Ташланов.
АУ «Центр «Открытый регион»
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