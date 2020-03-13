Более 500 югорчан, чьи средства были привлечены для строительства домов и нарушены права, получили жилье

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Более 500 югорчан, чьи средства были привлечены для строительства домов и нарушены права, получили жилье
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

План-график по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов   и чьи права нарушены, актуализировали члены правительства Югры.

 

Соответствующее постановление было принято в ходе очередного заседания под председательством первого заместителя главы региона Геннадия Бухтина.

 

«Благодаря принятым правительством автономного округа, муниципалитетами мерам, введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов, ранее отнесенных к проблемным: по 1 дому в Лангепасе (30 дольщиков), Нефтеюганске (72 дольщика), Сургутском районе (23 дольщика) и Ханты-Мансийске (137 дольщиков), а также 2 дома в Сургуте (254 дольщика), – подчеркнул он. – Общее число участников долевого строительства – 516 человек».

 

В соответствии с принятым решением эти дома исключены из реестра.

 

«Вместе с тем, план-график дополняется 1 объектом в Сургуте (84 участника долевого строительства) в связи с включением его в единый реестр проблемных объектов», – констатировал Геннадий Бухтин.

 

Директор окружного департамента строительства – главный архитектор Алексей Ракитский сообщил, что объект внесен в план-график в связи с признанием банкротом одного из застройщиков Сургута.

 

Департамент общественных и внешних связей Югры

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 03/13/2020 - 15:16

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