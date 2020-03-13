В Югре увеличено финансирование госпрограммы «Экологическая безопасность»

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В Югре увеличено финансирование госпрограммы «Экологическая безопасность»

Изменения в государственную программу «Экологическая безопасность» внесли члены правительства Югры в ходе заседания, которое провел первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.

 

«В частности, в 2020 году на 4,7 миллиарда рублей увеличивается объем финансирования природоохранных и природовосстановительных мероприятий, финансирование которых осуществляется предприятиями-природопользователями. Предложение внесено, исходя из предоставленных предприятиями-природопользователями планов», – сказал он.

 

Кроме того, постановлением правительства установлены сроки ввода в эксплуатацию 5 комплексных межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов, их мощности.

 

Исполняющий обязанности руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Александр Бирюков сообщил, что полигон для Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района мощностью 900 тысяч тонн в год будет введен в строй уже в 2021 году.

 

Объект для Нижневартовска, Мегиона, Нижневартовского района планируется сдать в 2023 году, его мощность составит 180 тысяч тонн мусора ежегодно.

 

Для Нягани и поселений Октябрьского района полигон мощностью 35 тысяч тонн также будет сдан в 2023 году. Полигон для нужд Сургута, Когалыма, Сургутского района появится в 2024 году. Его мощность составит 200 тысяч тонн мусора в год.

 

В этом же году будет построен полигон для Ханты-Мансийска и района. Его мощность – 50 тысяч тонн ежегодно.

 

Департамент общественных и внешних связей Югры

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Пт, 03/13/2020 - 15:20

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