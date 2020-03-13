Югра и «РуссНефть» укрепят сотрудничество

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Югра и «РуссНефть» укрепят сотрудничество
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Проект соглашения с нефтегазовой компанией «РуссНефть» единогласно одобрили члены правительства Югры по итогам очередного заседания, которое провел первый заместитель губернатора автономного округа Геннадий Бухтин.

 

«Направлениями сотрудничества станут экология, энергосбережение, энергоэффективность и модернизация производств, развитие и стимулирование инвестиционных проектов, развитие промышленного и научного потенциала, сотрудничество в сфере соблюдения и защиты прав коренных малочисленных народов Севера», – сказал он.

 

Исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов особо отметил, что документ направлен на взаимовыгодное сотрудничество сторон для стабильного развития экономики автономного округа, улучшения инвестклимата в Югре, решения социальных задач.

 

В рамках реализации соглашения в автономном округе продолжится работа по формированию благоприятных условий для геологического изучения недр региона, повышения эффективности поиска и разведки месторождений, увеличению инвестиций в воспроизводство минерально-сырьевой базы, рост коэффициента извлечения нефти.

 

В сфере экологии компания берет на себя обязательства по разработке и исполнению программ по рациональному использованию попутного нефтяного газа, строительству, реконструкции, ремонту трубопроводов и объектов инфраструктуры, природоохранных и природовосстановительных мероприятий.

 

Всего в 2020 году компания планирует направить на реализацию мероприятий в части социально-экономического развития Югры 65 миллионов рублей.

 

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2024 года, после чего может быть продлено.

 

Департамент общественных и внешних связей Югры

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 03/13/2020 - 15:23

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