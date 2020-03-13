Югра и «РуссНефть» укрепят сотрудничество

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Проект соглашения с нефтегазовой компанией «РуссНефть» единогласно одобрили члены правительства Югры по итогам очередного заседания, которое провел первый заместитель губернатора автономного округа Геннадий Бухтин.
«Направлениями сотрудничества станут экология, энергосбережение, энергоэффективность и модернизация производств, развитие и стимулирование инвестиционных проектов, развитие промышленного и научного потенциала, сотрудничество в сфере соблюдения и защиты прав коренных малочисленных народов Севера», – сказал он.
Исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов особо отметил, что документ направлен на взаимовыгодное сотрудничество сторон для стабильного развития экономики автономного округа, улучшения инвестклимата в Югре, решения социальных задач.
В рамках реализации соглашения в автономном округе продолжится работа по формированию благоприятных условий для геологического изучения недр региона, повышения эффективности поиска и разведки месторождений, увеличению инвестиций в воспроизводство минерально-сырьевой базы, рост коэффициента извлечения нефти.
В сфере экологии компания берет на себя обязательства по разработке и исполнению программ по рациональному использованию попутного нефтяного газа, строительству, реконструкции, ремонту трубопроводов и объектов инфраструктуры, природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
Всего в 2020 году компания планирует направить на реализацию мероприятий в части социально-экономического развития Югры 65 миллионов рублей.
Соглашение будет действовать до 31 декабря 2024 года, после чего может быть продлено.
Департамент общественных и внешних связей Югры