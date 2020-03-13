Местные товаропроизводители сотрудничают с крупными гипермаркетами

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Сегодня на пресс-конференции в РИЦ «Югра» речь шла о сотрудничестве федеральных сетей и югорских фермеров. Гости студии заместитель генерального директора Фонда развития Югры Алексей Федяев, региональный директор сети магазинов ООО «Лента» Василий Рудольф и глава крестьянско-фермерского хозяйства «Богдашка» Владимир Башмаков ответили на все интересующие вопросы журналистов.
Алексей Федяев рассказал об объёмах и взаимовыгодных условиях сотрудничества местных производителей продукции, федеральных сетей и органов власти. Бытует мнение, что при расширении федеральных сетей в нашем регионе малый и средний бизнес пошёл на убыток. Но как показала практика, сети не мешают развитию производства.
С декабря прошлого года между Фондом развития Югры и компанией «Лента» было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. На сегодняшний день можно сказать, что уже порядка пятидесяти местных товаропроизводителей добавили свои заявки и предложения по размещению продукции в регионе. И в настоящий момент одна из местных компаний уже присутствует на прилавках федеральной сети.
По словам спикера, есть и другие совместные намерения по развитию данного направления. В дальнейшем будут созданы специализированные фермерские уголки, в которых будет представлена продукция только местных товаропроизводителей. Чтобы люди могли идентифицировать местную продукцию среди других товаров и купить.
Директор «Ленты» Василий Рудольф также выразил заинтересованность компании в сотрудничестве с локальными товаропроизводителями, так как эта продукция востребована жителями Югры. Сегодня сеть магазинов «Лента» представлена в Ханты-Мансийске и Сургуте, где находятся три крупных гипермаркета. На их полках местные товары уже отмечены зелёным знаком «Сделано в Югре», любой покупатель может прийти и увидеть их. Туда можно поставлять как сельхоз продукцию, так и непродовольственные товары. «Матрица товаров составляет наиболее тридцати тысяч наименований. Поэтому любой товаропроизводитель, который рассчитывает на розничную торговлю, может обратиться в гипермаркет с предложением о сотрудничестве», – подытожил директор «Ленты» Василий Рудольф.
О результатах сотрудничества рассказал и глава КФХ «Богдашка» Владимир Башмаков, который на рынке работают уже более двадцати лет. Его ферма производит молоко, сметану, творог, сливочное масло, йогурты и другие молочные продукты. Общее поголовье стада – 1 100 коров, из них дойные – 500 коров. В прошлом году общий надой молока составил около семи тысяч литров.
По его словам, требования, которые представляет федеральная сеть «Лента», более выгодные. За этот период они заново задекларировали весь объём продукции. Для своих товаров были изготовлены новые упаковки. Сейчас все необходимые требования выполнены на 90%, на следующей неделе уже будут поставляться товары на полки магазинов.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства отметил, что они производят девять тонн молока в сутки. Из этого молока по рыночному спросу в различных объёмах готовиться творог, сметана и другая продукция. Также продукция поставляется в социальные объекты – это школы и детские сады. Владимир Башмаков выразил уверенность, что дальнейшая реализация товаров в крупной сети будет продвигаться в наиболее положительной динамике. На сегодняшний день продукция фермы «Богдашка» сдержана к доступам покупателей.
Николай МЕРОВ