Депутаты окружной Думы Югры одобрили закон о поправках к Конституции

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На 37-ом заседание Думы автономного округа народные избранники обсудили только один вопрос «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Перед депутатами и приглашёнными выступил председатель Думы Югры Борис Хохряков. Комментируя поправки к Конституции, Борис Сергеевич отметил, данные изменения были инициированы Президентом России. К принятию во втором чтении проекта изменений в Государственной Думе в Основной закон было внесено 206 поправок.
Документ наполнен конкретным содержанием и понятием социального государства. Закреплен статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов. При этом Конституция РФ гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. По словам председателя окружной Думы, эти понятия для Югры имеют особое значения, так как значительная часть территории автономного округа – это места традиционного проживания коренных малочисленных народов.
Важнейший блок закона посвящен деятельности органов государственной власти, усиления роли парламентаризма, расширения влияния Совета Федерации при формировании состав Конституционного суда и Верховного суда, Конституционных и Апелляционных судов.
Новым смыслом и содержанием наполняются ключевые положения по федеративному устройству – вопросы организации работы судебной власти, прокуратуры, местного самоуправления. Приоритетность Основного закона РФ над международными соглашениями и усиление социальных обязательств Государства.
При принятии поправок Государственная Дума получит право утверждать кандидатуру председателя Правительства РФ, предлагаемого Президентом. Назначать утвержденного председателя будет Президент. Также ГД будут утверждаться кандидатуры заместителя председателя Правительства и федеральных министров. Исключением является министры силового блока, их будет назначать глава Государства.
В соответствии с поправками устанавливаются новые требования к Президенту. Закрепляются требования к проживанию кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также отсутствия иностранного гражданства или вида на жительства. Вводятся понятия – неприкосновенности президента, прекратившего свои полномочия. Также принято изменение, согласно которым действующий Президент вновь сможет участвовать в выборах главы Государства. Владимир Путин поддержал поправку, но при условии, что Конституционный суд признает её, не противоречащей Основному закону.
На 37-ом заседании все фракции, представленные в окружном парламенте, проголосовали за принятие исторического документа, воздержалась только фракция КПРФ.
Свое решение руководитель фракции КПРФ в Думе ХМАО-Югры Алексей Савинцев прокомментировал так:
«Коммунистическая партия активно участвовала в обсуждениях поправок в Конституцию и внесла 108 поправок, из них 22 полностью или частично были приняты. Но тем не менее депутаты фракции нашей партии в ГД воздержались от принятия поправок. Так как у нас есть базовые поправки и их у нас – 15. С этими поправками мы вышли на улицу, общались с населением, а также с общественными организациями. Обобщив этот вопрос, который мы вынесли на улицу и на общественные организации, мы поняли, что три поправки были наиболее яркими. Первое – недра нашей земли должны принадлежать народу. К сожалению, в нашей Конституции, единственной стране в мире, недра могут принадлежать и частным лицам. Мы считаем, это неправильным. Вторая поправка – перераспределение налогов, мы предложили перераспределить в такой пропорции: 1/3 налогов – муниципалитетам, 1/3 – субъектам, 1/3 – федерации. Население правильно приняло такое распределение, так как понимает, имея такие бюджеты можно решить многие вопросы. Третья поправка – это вопрос пенсионной реформы, мы считаем, что необходимо вернутся к советской норме, которая была и эту норму прописать в Конституции. Но, к сожалению, данные поправки не прошли».
Также Алексей Савинцев подчеркнул, что данные поправки не должны ставиться одним вопросом, «Да» или «Нет», а по каждой поправке в Конституцию должен быть задан конкретный вопрос.
Подводя итоги, председатель окружного парламента Борис Хохряков, сказал, депутаты Югры поддержали закон практически единогласно.
Следующий этап – это общенародное голосование, если не менее половины его участников поддержать поправки в Основной закон, то тогда они вступят в силу.
Также Борис Хохряков обратился к югорчанам с призывам поддержать изменения в Конституцию и принять участие в общенародном голосовании, так как это уникальная возможность лично внести свой вклад в историю России.
Людмила Теткина