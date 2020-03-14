В Игриме собрались мастера по изготовлению мансийских изделий из сукна

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В Игриме собрались мастера по изготовлению мансийских изделий из сукна

13 марта в поселке Игриме Березовского района начала свою работу пятая обучающая школа по обучению навыкам изготовления мансийских изделий из сукна и ткани "Анеквам ханса". Её участниками стали дети стойбища "Мань ускве", мастера из сел Березовского района Саранпауля, Сосьвы, Игрима. В числе приглашённых гостей были представители Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко из Тюмени Светлана Дремлюга и Алёна Попкова, журналисты газет "Ханты ясанг" и "Луима сэрипос" Галина Кондина и Надежда Рагимова.    

Обучающая школа является кочующей, её мастера с обучающими мастер-классами побывали уже в с. Саранпауле, с. Сосьве, д. Хулимсунте. В этот раз познакомиться с традиционной культурой северных манси смогут жители Игрима. Школа обучения "Анеквам ханса" проводится в рамках проекта "Культурная мозаика малых городов и сел", который осуществляется за счет средств Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (г. Тюмень). Руководителем кочующей школы является Евгения Вьюткина.

В первый день мастера начали шить традиционные изделия из сукна с мансийскими орнаментами. Кандидат исторических наук Светлана Попова провела лекции на тему "Образ женщины-матери в языке, веровании и мифологии. Женские обычаи, запреты, изоляция". Светлана Дремлюга и Алёна Попкова провели стратегическую сессию "Точка роста", на которой обсуждали настоящее и будущее обучающей школы "Анеквам ханса".

Завершит свою работу школа 15 марта.

Надежда Рагимова

Сб, 03/14/2020 - 10:21

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